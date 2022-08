Jsem v boji o titul, věří Staněk po dalších stupních vítězů

Po vítězství v italské Imole a druhém místě v Barceloně český pilot v barvách týmu Trident vystoupil na stupně vítězů také v sobotním závodě FIA formule 3 v belgickém Spa-Francorchamps v rámci víkendu Velké ceny Belgie formule 1.

V páteční kvalifikaci zajel Staněk pátý čas a do sobotního sprintu kvůli otáčení pořadí startoval z osmé pozice.

Rodák z Valašského Meziříčí využil zejména přerušení závodu po velké nehodě Zana Maloneyho a Olivera Goetheho, při kterém mu mechanici opravili vůz a on po restartu vydělal několik pozic.

Cílem projel třetí, ale po penalizaci Jonnyho Edgara za způsobení kolize se posunul na druhé místo.

„Červená vlajka nám pomohla, protože jsme mohli vyměnit některé věci a vylepšit vůz. Pak jsme se dokázali posunout na druhé místo a zajet dobrý závod. Se závodem jsem velice spokojen. Teď pojďme pracovat na zítřku, protože zítra chceme získat další velké množství bodů,“ řekl Staněk po závodě na tiskové konferenci.

„V minulých letech jsme viděli, že Trident je obzvlášť na této trati velmi silný. V některých podnicích jsme měli smůlu, ale tak to je, je to nahoru a dolu. Od Barcelony je to už dlouho, dnes jsem ale dokázal dojet druhý a jsem zpátky. Musíme jen neustále pracovat a dělat maximum,“ říká šestý muž průběžného pořadí.

Velkou šanci ukrojit porci bodů ze ztráty na čelo průběžného pořadí bude mít Staněk v nedělním hlavním závodě, do kterého odstartuje z páté pozice a ve kterém se rozdává více bodů.

Na roštu bude totiž zdaleka nejlépe postaveným z prvních šesti pilotů průběžného pořadí, jelikož ostatní v kvalifikaci pohořeli.

Lídr průběžného pořadí Isack Hadjar bude startovat až 23. před 24. Victorem Martinsem, který je průběžně druhý. O moc lépe na tom nebudou ani třetí v pořadí Arthur Leclerc, který vyrazí z dvacátého místa. Průběžně čtvrtý Jak Crawford bude dokonce až poslední.

Nejblíže Staňkovi bude vítěz dnešního závodu Oliver Bearman, který se postaví na osmé místo.

„Myslím, že jsem teď průběžně šestý nebo pátý, nesleduji příliš průběžné pořadí, protože nikdy nevíte, co se stane.

„Myslím ale, že jsem v boji o titul a pokud budu mít dva víkendy jako v Imole nebo Barceloně, které byly velmi dobré, mohu být zpátky v nejlepší trojce. Je to jen o tom poskládat vše dohromady a dostat to nejlepší ze mě a z auta,“ dodává Staněk.

Ve třinácti závodech Staněk dosud nasbíral 78 bodů, na pátého Crawforda ztrácí dva body. Vedoucí Hadjar má po belgickém sprintu 106 bodů. K dispozici jich je do konce sezóny ještě maximálně 104.

Po víkendu v Belgii se pojedou v následujících dvou víkendech ještě dva podniky v Nizozemsku a v Itálii.