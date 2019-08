Jsem týmový hráč, říká Alonso. Vettel podle něj nemluví pravdu

Fernando Alonso odpovídal prostřednictvím Příběhů na Instagramu na dotazy svých fanoušků. Padly otázky na návrat do F1, nedávné výroky některých jezdců, WEC i formuli E.

Názor na výkon Hondy

„Velmi dobrá zlepšení. Rád vidím, že všichni chlapci, se kterými jsme trpěli na začátku programu, se nyní stávají konkurenceschopnějšími. Také Renault. Myslím, že oba udělali velmi dobrý pokrok a sport z toho bude v příštích letech těžit.“

O současné F1

„F1 bude vždy F1. Problémy posledních let stále přetrvávají,“ odpovídá Alonso, kterému vadí především propastné rozdíly mezi týmy. „Naštěstí výkony, jako byly ty u Maxe Verstappena a Lewis Hamiltona v poslední grand prix, dělají závody zajímavými.“

O návratu tankování

„Podle mého názoru by to bylo velmi dobré. Ale nemyslím si, že se to stane.“

Rosberg řekl, že by ho rád viděl v Mercedesu

„Trochu mě překvapil počet lidí, který o tom v poslední době mluvil... Měl jsem tu nejlepší první polovinu sezóny. Mistrovství světa, Daytona, Sebring, Le Mans... Pokud se jednoho dne rozhodnu vrátit, budete to vědět.“

Nejlepší okamžik u Ferrari

„Všichny. Pět neuvěřitelných let. Bojovali a jezdili jsme srdcem. To je jedinečné. Velká rodina. Každý den v Maranellu byl o týmovém duchu a soustředění na boj.“

Vettel řekl, že ho Alonso nemá rád

„Ano, slyšel jsem to! Není to vůbec pravda. Vždy jsme se navzájem respektovali a máme velmi srdečný vztah. Cítím se špatně, že si to myslí. Myslím, že je to více o okamžiku na tiskovou konferenci, situaci atd. Ale opakuji, že je to přesně naopak.“

Max Verstappen řekl, že nejlepší z nové éry F1 je Fernando Alonso a ne Hamilton, co si myslíš?

„Je to velmi chytrý chlap!“

Proč lidé říkají, že je těžké s tebou spolupracovat? Myslíš si, že jsi týmový hráč?

„Naprosto. Je to vtipné. Vždy je to opak toho, co lidé, kteří se mnou spolupracovali, říkají. Ale taková zpráva se možná neprodává dobře ... Takže, ať už je důvod jakýkoliv, někdy je třeba vytvořit ten pocit. Je to legrační. Je to škoda pro ty, kteří stále píšou své vlastní názory.“

„Jsem si jistý, že dávám 100 %, a povzbuzuji všechny, aby udělali to samé. Jsme jako jeden. Dávám vše každému týmu, v každém kole, ve všechny dny, ve které jsem ve své práci. Nejlepším důkazem je, že jsem jezdil s Renaultem a vrátil jsem se tam. V roce 2007 jsem jezdili za McLaren a vrátil jsem se tam atd. Totéž s jakýmkoli týmem, se kterým jsme nedávno uspěli v jiných šampionátech. Lidé, kteří se mnou pracovali, jsou očividně spokojeni.“

Nahradí formule E formuli 1?

„Nemyslím si, že je to nástupce, ale je pravda, že se tam shromažďuje mnoho značek, skvělých jezdců a závodní show je mnohokrát lepší a nepředvídatelná. “

Co chystá

„Bude to docela komplikované, ale přinutí mě to dostat ze sebe to nejlepší a věnovat se tomu několik měsíců. Kdyby to bylo snadné ... nebylo by to zábavné.“

Co si myslí o vstupu hypercarů do WEC

„Myslím, že je to dobrá zpráva pro WEC. Je to fantastický šampionát a mezi týmy je skvělá atmosféra. Ano, jednoho dne se vrátím.“

Foto: Toyota Gazoo Racing