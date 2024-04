Jsem týmový hráč a mám zkušenosti. Bottas začíná pomalu řešit svou budoucnost

Je zatím spíše nepravděpodobné, že by u týmu v příštím roce zůstali oba jezdci. Vlastně bychom si nevsadili ani na to, že zůstane alespoň jeden z nich. Spekuluje se o tom, že Audi chce Carlose Sainze, který je „volným hráčem“, ale nabídka prý není časově neomezená... kromě Sainze se zmiňuje také jméno Nica Hülkenberga.

Valtteri Bottas věří, že ani jeho šance nejsou zcela nulové. Jednání se prý už pomalu rozjíždí.

„Ale zatím nic zásadního,“ řekl Bottas, kterého cituje Motorsport.com. „Myslím, že potřebujeme mít za sebou ještě pár závodů, a doufejme, že díky dobrým výsledkům se míč rozkutálí trochu víc, ale zatím ne moc.“

Bottas připoští, že by na trhu s jezdci mohlo dojít k přesunům a on by nakonec mohl skončit bez místa.

„Proto se musíte snažit být o krok napřed. To je to, na čem můj management v pozadí pracuje...“

Současně věří, že ještě má co nabídnout. „Vlastně ani nechci uvádět žádné konkrétní číslo, kolik mi zbývá let, ale jen proto, že zatím nevidím, že by se blížil konec. Stále mám pocit, že mám ještě hodně co dát a hodně čeho dosáhnout.“

„Teď je mou motivací dostat se zpátky blíže k vrcholu. Chybí mi ten pocit, kdy jsem bojoval více směrem vpředu. Je zřejmé, že být součástí Audi by pro mě mohla být skvělá příležitost, jak toho dosáhnout, takže je to pro mě samozřejmě zajímavé.“

Finský pilot věří, že pomoci mohou jeho zkušenosti, které budou zvláště důležité v roce 2026, kdy vstoupí v platnost nová pravidla.

„Zkušenosti jsou ve sportu důležité. Také když se mění předpisy, musíte být poměrně dynamičtí, co se týče směru, kterým se s vozem vydáte, a nových nápadů. Také čím více máte zkušeností, tím více se dokážete přizpůsobit určitým věcem. Doufám, že to bude moje silná stránka. Také by měli vědět, že jsem docela dobrý týmový hráč s každým, kdo pracuje vedle mě.“