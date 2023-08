Jsem tím, kdo pokaždé dostane penalizaci, tvrdí Cunoda

Júki Cunoda byl během GP Nizozemska potrestán pětisekundovou penalizací za souboj s Georgem Russellem. Japonec s trestem, kvůli kterému ztratil dvě pozice, nesouhlasil.

Pilot týmu AlphaTauri Júki Cunoda svedl v průběhu Velké ceny Nizozemska poměrně tvrdý souboj s Georgem Russellem.

Mezi jezdci dokonce došlo ke kontaktu poté, co se Russell dostal před Japonce po vnějšku první zatáčky.

Za kolizi podle sportovních komisařů nesl hlavní vinu Cunoda. Japonec proto dostal penalizaci v podobě pěti sekund, která ho odsunula ze třinácté příčky na konečné patnácté místo. Kromě toho Japonec obdržel i dva trestné body.

„Russell byl v místě brzdění před Cunodou, ale zdálo se, že Cunoda brzdil o něco později. Cunoda byl na špinavé stopě a poté, co zabrzdil později, nedobrzdil a vrazil do Russella. Stewardi na základě toho rozhodli, že hlavní podíl na kolizi nese právě Cunoda,“ uvedli sportovní komisaři v oficiálním odůvodnění svého rozhodnutí.

Pilot AlphaTauri Cunoda měl však na situaci jiný názor.

„Neměl jsem pocit, že by to bylo agresivní. Myslím, že jsme se nakonec nedotkli. Já jsem ale ten, kdo vždycky dostane penalizaci,“ prohlásil Cunoda, který byl v Zandvoortu potrestán již v kvalifikaci. Tři místa na startu ztratil konkrétně za to, že v prostřední části kvalifikace zdržel Lewise Hamiltona.

Připomeňme, že byl Cunoda několikrát penalizován i v předchozích závodech. Konkrétně za blokování soupeře během kvalifikace na GP Kanady a nelíbil se mu ani trest, který dostal ve Španělsku za souboj s Čouem.