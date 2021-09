Jsem tak nervózní, že sotva spím. Verstappen ironicky reagoval na slova Hamiltona

Po kolizi obou jezdců v Monze Lewis Hamilton řekl, že byl „překvapen“, že Verstappen odešel, aniž by zkontroloval, zda je v pořádku.

„Vyskočil jsem z auta, podíval jsem se doleva a on se stále snažil couvat, kontroloval volant, snažil se vyjet zpoza mého auta,“ řekl Verstappen v Soči.

„Myslím, že byl naprosto v pořádku, protože také letět v pondělí nebo v úterý do Ameriky na galavečer. To podle mě děláte, jen když se cítíte dobře.“

Podle Hamiltona je Max Verstappen pod tlakem, protože je to poprvé, kdy bojuje o titul.

„Očividně to nepřizná a já nebudu vytvářet domněnky, ale pamatuji si, jaké to bylo, když jsem bojoval o první tuitul,“ řekl Hamilton. „Bylo to těžké. Bylo to intenzivní. Procházel jsem spoustou různých emocí a ne vždy jsem to zvládal nejlépe. Je tu velký tlak: pracujete ve velkém týmu, je tu velké očekávání a tlak, protože touha vyhrát je obrovská.“

U Verstappena se však Hamiltonova slova nesetkala s pochopením. „Jsem tak nervózní, že sotva spím, řekl Verstappen ironicky. „Je to tak strašné bojovat o titul. Opravdu to nesnáším.“

Hamiltonovy komentáře podle něj ukazují, že ho jezdec Mercedesu nezná. „Kdo mě zná, ten ví, že jsem ohledně všech těchto věcí velmi klidný a opravdu mě to nemůže trápit. Jsem velmi klidný.“

„Mít auto, skvělé auto, se kterým jdete do každého víkendu s tím, že můžete bojovat o vítězství, je skvělé. Je to skvělý pocit. Nezáleží na tom, jestli zrovna vedete šampionát, nebo ne.“

„Myslím, že tyhle komentáře jen ukazují, že mě opravdu nezná, což je v pořádku. Já ho také nepotřebuji znát a vědět, jak na tom je. Soustředím se jen na sebe a opravdu si to tam vpředu užívám a samozřejmě doufám, že nám to vydrží hodně dlouho.“