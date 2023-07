Jsem šťastný, že jsem zpátky a že mohu znovu tlačit auto na limit, říká po kvalifikaci Ricciardo

Daniel Ricciardo má za sebou první kvalifikaci po návratu do role závodního jezdce. A nebylo to vůbec špatné.

Daniel Ricciardo v první části kvalifikace porazil Júkiho Cunodu o 0,013 sekundy. Na rozdíl od japonského týmového kolegy ale postoupil do dalších bojů a ani tam neřekl poslední slovo. Nakonec z toho bylo třinácté místo.

„Snažil jsem se nenechat se strhnout tím, jak pojedu tento víkend, ale samozřejmě jsem závodní jezdec, takže od sebe budu vždy něco očekávat,“ řekl Ricciardo, kterého cituje RaceFans.

„Ale popravdě jsem se snažil to co nejvíce toho eliminovat a ujistit se, že tohle je místo, kde se budu zase cítit sám sebou. Když jsem v kvalifikaci naskočil do auta, cítil jsem se vlastně opravdu uvolněně.“

„Neberu to na lehkou váhu, ale jsem prostě šťastný – šťastný, že jsem zpátky a šťastný, že mohu znovu tlačit auto na limit. To je něco, co se mi v posledním roce nebo dvou ne vždy dařilo, a proto si myslím, že jsem to volno potřeboval.“

„Myslel jsem, že dostanu 12 měsíců, nakonec to bylo jen asi šest nebo sedm nebo kolik, ale naštěstí to stačilo. Měl jsem pocit, že mám dost času na to, abych se znovu zamiloval.“

„Na 95 % se na této úrovni dostaneme asi všichni poměrně snadno – jde o těch posledních pár procent. Myslím, že jsem něco málo našel v kvalifikaci, ale určitě je tam ještě trochu víc.“

Ze třináctého místa to není na body daleko, ale konkurence je velká a AlphaTauri nemá nejlepší vůz. De Vries nebodoval vůbec a Cunoda jen dvakrát – v Austrálii a v Baku.

„Je opravdu těžké předvídat. Momentálně mám za sebou snad jen osm kol nebo tak něco, takže i pro mě bude zítra spousta věcí, které se budu muset naučit, pokud jde o řízení pneumatik a také o autu s plným množstvím paliva, protože pneumatiky odcházejí.“

„Myslím, že začnu asi trochu více zjišťovat o autě a samozřejmě pak v těchto podmínkách objevovat i slabiny. Myslím, že asi budou kola, kdy se mi možná nebude dařit, ale pak budou jiná, kdy se mi bude dařit lépe, protože se svým způsobem učím za jízdy. Nechci, aby to vyznělo negativně, ale nevyhnutelně se najde ještě pár věcí, které bude třeba vychytat.“

„Doufám, že se budu rychle učit, a pokud se dostaneme na body, tak to bude ohromné. Jako tým samozřejmě potřebujeme získat body, ale ve skutečnosti je to jen ujištění, že dostávám z auta maximum, že jsem s ním zajedno. To je první kolonka, kterou si musím odškrtnout.“