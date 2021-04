Jsem si dost jistý, že se to už nestane, řekl Vettel o nehodě s Oconem

Ke srážce mezi Vettelem a Oconem došlo v první zatáčce, ve které jezdec Astonu zablokoval kola. Vettel věří, že se to už nebude opakovat.

„Klíčové bylo pochopit, co se stalo, a myslím, že jsem to udělal,“ řekl Vettel v Imole. „Snažíte se z toho poučit. Jsem si dost jistý, že se to už nestane. Jdeme vpřed, vždy se můžete poučit ze svých chyb a z chyb, které dělají ostatní lidé.“

„Určitě je cílem mít čisté závody a neudělat nic, co by je narušilo. Tohle očekávám od sebe a úroveň, na které chci být, takové věci neomlouvá.“

„Nebyl to pro nás skvělý víkend a to jak z hlediska všech věcí, které se staly, tak z hlediska výsledku. Všechno jsme si probrali a reakce byla celkem pozitivní. V týmu je skvělý duch. Jsem ochoten dát do toho vše, co je v mých silách, abych se pokusil pochopit a pomoci a abychom měli tento víkend lepší závod.“

„Myslím, že jsme dobře připraveni. Uvidíme, jak to dopadne. Dozvěděli jsme se pár věcí o našem autě, abychom trochu více pochopili, kde chceme být.“

Aston Martin byl ještě pod starým názvem Racing Point vloni černým koněm sezóny. S růžovým mercedesem bojoval o třetí místo v šampionátu. Letos se mu ale zřejmě tak dobře dařit nebude. Mohou za to změny pravidel, kvůli kterým trpí více týmy s nízkým sklonem vozu.

„Je zřejmé, že nejsme úplně tam, kde jsme očekávali nebo chtěli být, ale tak to teď je. Musíme to řešit kousek po kousku a dělat krok za krokem.“