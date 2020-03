Jsem rád, že si Zandvoort ponechal old-schoolový charakter, říká Verstappen

3. května letošního roku se měla formule 1 vrátit do Nizozemska na zrekonstruovaný okruh Zandvoort. Globální pandemie koronaviru však očekávaný závod posunula.

Úpravy okruhu byly dokončeny na konci února. Začátkem března si Verstappen v rámci demonstrační jízdy trať vyzkoušel za volantem red bullu RB8 z roku 2012. Pilot Red Bullu se mohl projet nově klopenými zatáčkami číslo 3 a 14.

„Myslím, že když projíždíte třetí a poslední zatáčkou, vypadají velice působivě. Vypadá to opravdu hezky,“ řekl Verstappen. „V modernizaci trati udělali opravdu dobrou práci. Byla to velká zábava jet už s vozem s osmiválcovým motorem, takže myslím, že s těmito (současnými) auty to bude ještě lepší.“

Okruh v Zandvoortu připomínal motokárovou trať. Byl velmi úzký a točitý a nabízel jen pár míst k předjíždění. Tyto vlastnosti si ponechal i po úpravách. Verstappenovi to však nepřekáží a věří, že bude trestat jezdecké chyby.

„Je to stejné i v Monaku, nebo když jedete na Suzuce. Je to také velice old schoolové a není to příliš široké,“ říká.

„Nevidím to jako problém. Vlastně se mi to celkem líbí. Je to lepší, než mít všude asfalt a když uděláte chybu, prostě jen vyjedete mimo trať. Trochu bude záležet na tom, jestli jsme schopni předjíždět.“

Foto: Getty Images / Charles Coates