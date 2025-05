Jsem rád, že se nikdo nezranil, říká Verstappen o kolizi v boxech

Verstappen dostal na semaforu signál, aby jel. Poté, co opustil boxové stání, ale narazil do Antonelliho, který ke svým mechanikům teprve přijížděl. Dostal za to trest 10 sekund, který ho s ohledem na neutralizaci závodu za safety carem v cíli odsunul na poslední místo.

Není to první letošní problém Red Bullu v boxech. V Bahrajnu měl Verstappen hned dvě nepovedené zastávky. Nejdříve kvůli problémům se semaforem, poté kvůli problémům s kolem.

„Všechno to byly různé incidenty, takže tyto věci nemůžete srovnávat,“ řekl Verstappen pro Sky Sports F1. „Ale myslím, že nikdo nechceme, aby se to stalo, ale stalo se to, takže to musíme vyšetřit.“

„Na druhou stranu jsem také rád, že se nikdo nezranil, protože s těmito auty, když do někoho narazíte, není to moc dobré. Myslím, že bylo zcela jasné, co se tam stalo, takže k tomu nemám moc co dodat.“

Šéf týmu Christian Horner dodal, že incident byl důsledkem „lidské chyby“, a slíbil, že se z něj Red Bull „poučí“.