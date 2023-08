Jsem rád, že můj comeback do F1 nastal ještě před letní přestávkou, říká Ricciardo

Daniela Ricciarda těší, že měl po svém návratu do závodní sedačky možnost stihnout dva závody ještě předtím, než začala letní přestávka.

Daniela Ricciarda čekala před letošní GP Maďarska velká výzva. Poté, co přijal nabídku Red Bullu na to, aby v kokpitu vozu AlphaTauri nahradil Nycka de Vriese, neměl Australan příliš času na přípravu.

Vítěz osmi závodů však comeback do F1 zvládl slušně. V Maďarsku sice nebodoval, ale podařilo se mu zastínit týmového kolegu Júkiho Cunodu a dojet si pro solidní třináctou příčku.

O týden později v Belgii se již Ricciardovi v porovnání s Japoncem tolik nedařilo, ale i tak je 34letý rodák z Perthu rád, že jeho návrat do závodní sedačky přišel ještě před začátkem takřka měsíční letní pauzy.

„Když mi zavolali, v duchu jsem si říkal, že by asi bylo lepší počkat na letní přestávku. Nakonec jsem ale rád, že jsem odjel dva závody ještě před přestávkou, protože mi to dává něco, o čem mohu přemýšlet a stavět na tom,“ uvedl Ricciardo, kterého cituje Autosport.

„Mám pocit, že do Zandvoortu pojedeme mnohem lépe připraveni, než kdyby to byl můj první závod. Myslím, že nás to trochu lépe nakopne do druhé části sezony,“ věří Australan, který se během pauzy odpočívat nechystá.

Práce na fyzické kondici

„Vím, jak jsem na tom nyní fyzicky, takže na tom mohu během letní přestávky pracovat. Zatímco ostatní budou popíjet Piňa Coladu, já budu v posilovně,“ nastínil své plány jezdec AlphaTauri.

Ricciardo sice v Maďarsku, ani v Belgii zásadní problémy s fyzickou kondicí problémy neměl, ale i tak si je vědom toho, že je na tom z hlediska kondice hůře než jeho soupeři.

„Přestávku tedy využiji k tréninku, protože Zandvoort je také velmi fyzicky náročný, zejména na krk. Pokud budu fyzicky v dobré kondici, tak si myslím, že i po psychické stránce pro mě bude vše před začátkem víkendu jednodušší, protože bude méně otázek, na které je třeba odpovídat,“ dodal Ricciardo.