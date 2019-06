Jsem rád, že jsem to zkusil, říká penalizovaný Ricciardo

Ricciardo v posledním kole závodu bojoval o sedmé místo s Landem Norrisem a Kimim Räikkönenem. Dvakrát se přitom Australan dostal mimo trať, poprvé při souboji s Norrisem v osmé a deváté zatáčce a následně když se snažil na následující rovince předjet Räikkönena.

Sportovní komisaři oba incidenty vyšetřovali samostatně a za oba dostal Australan pětisekundovou penalizaci. V prvním případě podle komisařů Ricciardo vyjel mimo trať a nebezpečným způsobem se na ni vrátil.

Při druhém souboji podle komisařů Ricciardo vyjel mimo trať a získal výhodu při předjíždění dalšího vozu.

„Udělal jsem všechno, abych zůstal na trati. Ale na tomto novém povrchu můžete vidět lesklou čáru, na které je přilnavost. Všechno kolem jsou žmolky,“ řekl Ricciardo.

„Jsem rád, že jsem to zkusil. Nelituji toho, když se něco stane, protože je to poslední kolo, je to o pozici a není to můj styl zůstat vzadu a být v souboji tím konzervativním,“ dodal Australan, který zároveň dostal tři trestné body.

Foto: Getty Images / Charles Coates