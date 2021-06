Jsem rád, že jsem si pole position zajistil už prvním pokusem, těší Verstappena

Verstappen, stejně jako jeho největší soupeř Lewis Hamilton, zajel nejrychlejší čas už v prvním pokusu v Q3. Šestou pole position v kariéře si zajistil časem 1:03.841. Pod 64 sekund se jako jediný jezdec dostal i druhým pokusem, kde zajel 1:03.919.

I ten by mu k zisku pole position stačil, protože Valtteri Bottas, který v posledním pokusu zrychlil, zajel čas 1:04.035. V první řadě Verstappena však doplní Hamilton, jelikož Bottas klesne kvůli penalizaci na páté místo.

„Nebylo snadné vypořádat se s provozem v posledních dvou zatáčkách a mít čistý pokus. První kolo v Q3 ale nakonec stačilo. Měl jsem dobrý první sektor, jsem velmi šťastný, že jsem tady doma na pole position. Je hezké vidět vůz Red Bullu na první pozici. Byl to velmi dobrý víkend, v kvalifikaci se vůz opět velmi dobře řídil,“ řekl Verstappen.

Verstappen získal svou první pole position na Red Bull Ringu, v posledních třech závodech startoval v Rakousku vždy druhý.

„Když se na tu trať podíváte, pomyslíte si, že nemá příliš mnoho zatáček, ve skutečnosti jsou ale tyto zatáčky velmi těžké. První zatáčka, brzdění do třetí, přes horizont a brzda z kopce do čtvrté zatáčky. Je to malá trať, ale je těžké na ní zajet dobré kolo.“