Jsem prvním Arabem v F1, jde o velkou věc, říká Hadjar

Případů, kdy je jezdec formule 1 držitelem pasu více zemí, je hned několik. Ze současných pilotů můžeme jmenovat například britsko-thajského jezdce Alexandera Albona a nově také Isacka Hadjara. Ten sice, coby rodilý Pařížan, oficiálně hájí barvy Francie, pod jejíž licencí rovněž závodí, ale zároveň má po svých rodičích i alžírské občanství.

„Mám pocit, že reprezentují dvě země,“ řekl Hadjar agentuře Reuters během závodního víkendu v Saúdské Arábii.

„Jsem první arabský jezdec, který se dostal do formule 1. Je to obrovská věc, ale prošlo to bez povšimnutí a nikoho to nezajímá,“ podotkl na toto téma pilot stáje Racing Bulls, přestože formálně byl prvním arabským pilotem v královně motorsportu Robert La Caze. Ten se však pod marockou vlajkou zúčastnil jediné velké ceny – na „domácí dráze“ v Casablance.

Hadjar se rovněž vyjádřil k přezdívce „Malý Prost“, kterou mu udělil šéf juniorského programu Red Bullu Helmut Marko.

„Tato přezdívka mi nevadí. Prost je legenda. Přestože to byl Ayrton (Senna, pozn. red.), ke komu jsem v mládí vzhlížel více. Jako dítě přece myslíte na rychlost a zářivé barvy...Pak jsem si oblíbil Lewise (Hamiltona),“ podotkl Hadjar s tím, že považuje Prostovu kariéru, zahrnující čtyři tituly mistra světa, všeobecně za podceňovanou.