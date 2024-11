Jsem prostě pomalý, říká Hamilton. Russell chce ve sprintu bojovat s Norrisem

„Celou kvalifikaci jsem se cítil silný,“ řekl Russell pro Sky Sports. „Auto je na tomto okruhu skvělé.“

„Tento okruh je jeden z nejlepších, když se dostanete do správného rytmu. Je velmi rychlý.“

„V posledním kole v Q3 jsem ho poprvé projel vysokou rychlostí a trochu jsem zmátl motor. Ztratil jsem, nevím kolik, ale měl jsem velké dobíjení na výjezdu ze zatáčky, protože jsem ji projel na plný plyn.“

Russell věří, že by mohl v sobotu bojovat s Norrisem. „Jo, určitě. Bojují o mistrovský titul. My nemáme co ztratit. Jdeme si pro velký výsledek. Pokusíme se dobře odstartovat. Sprint je prostě sprint. Musíme se soustředit i na kvalifikaci.“

Hamilton sedmý

Hamilton skončil na sedmém místě se ztrátou 4 desetin na Russella.

„Bylo to stejné jako každá jiná kvalifikace, ne tak skvělé,“ řekl Hamilton.

„Jsem prostě pomalý. Stejné jako každý víkend. Auto se mi zdálo relativně slušné. Žádné problémy jsem neměl. Víc k tomu nemám co říct.“

„Jízda na delší vzdálenost nebyla špatná, ale když jste vzadu, kde jsem já, je téměř nemožné bojovat o vítězství. Ale takový je sprint. Zítra udělám, co bude v mých silách.“

Na dotaz, zda je to on sám, kdo se trápí, Hamilton odpověděl: „Kdo ví? Rozhodně nejsem rychlý.“

„Pozitivní je, že auto je rychlé a George by měl být schopen zítra bojovat o pole position.“