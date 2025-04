Jsem připraven, říká k hypotetickému přestupu do Red Bullu Hadjar

Přestože přestup Isacka Hajdara do Red Bullu zatím není na stole, mladý Francouz věří, že by byl na tuto šanci připraven.

Pokud odhlédneme od chyby, kterou udělal Isack Hadjar v zaváděcím kole před GP Austrálie, může být mladý Francouz se svými dosavadními výkony spokojen.

V Číně i v Japonsku se dokázal kvalifikovat do první desítky, což v případě závodu v Suzuce dokázal následně proměnit v zisk bodů za osmou příčku (v Šanghaji jej přibrzdila nevhodně zvolená strategie).

Vzhledem k tomu, že stáj Racing Bulls, pro kterou Hadjar závodí, je primárním zdrojem jezdců pro Red Bull Racing, kde stále není ukotven jezdec číslo dvě po boku Maxe Verstappena (nástupce za Liama Lawsona Júki Cunoda má za sebou teprve jeden závod), dostal rodák z Paříže otázku, zda by si věřil na případné povýšení ke stáji z Milton Keynes.

„Samozřejmě je to obrovská výzva, ale v tuto chvíli neplánuji, že by měla přijít. Jen se snažím dělat maximum s tím, co mám k dispozici. Kdyby mi ale zavolali, samozřejmě bych řekl, že jsem připraven. A i kdyby ne, řekl bych, že jsem připraven,“ uvedl Hadjar, kterého cituje oficiální web F1.

S výkony Hadjara je zatím spokojen i poradce Red Bullu Helmut Marko, který má na sestavování jezdeckých dvojic velký vliv.

„Byl jsem jím ohromen od okamžiku, kdy poprvé naskočil do auta. Všechny nás překvapila jeho rychlost, ale také chladnokrevnost, kterou projevil. Naštěstí získal (v Japonsku) body. Myslím, že by je měl už předtím, pokud by mu vyšla strategie, ale celkově jsem moc rád, že máme v týmu takový nový talent,“ řekl Marko na adresu Hadjara.