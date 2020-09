Jsem připraven na návrat do Red Bullu, hlásí Gasly

Pierre Gasly cítí, že je „připraven“ na návrat do týmu Red Bull Racing, pokud by si to tým přál.

Red Bull dlouhodobě opakuje, že Albonovi věří a vidí v datech, že není tak špatný, jak ukazují výsledky. Helmut Marko před Itálií řekl, že Gasly je velmi dobrý a je ideálním lídrem pro tým AlphaTauri. Výměnu tak zřejmě očekávat nemůžeme.

Gasly nahradil vloni u Red Bullu Ricciarda, ale od Belgie 2019 ho tým nahradil Albonem. Od té doby získal Gasly druhé místo v Brazílii a vítězství na Monze.

„Myslím, že jsem připraven, ale není na mně, abych udělal rozhodnutí,“ řekl Gasly. „Od doby, co mě přesunuli zpět do Toro Rosso, jsem udělal jedinou věc – soustředil jsem se sám na sebe, abych ukázal, co dokážu.“

Gasly je rád, že dokáže podávat slušné výkony. „Nemluvím jen o Brazílii, ale myslím si, že obecně, jsme byli většinou docela silní. Od té doby jsme měli opravdu silnou kvalifikaci, opravdu silné závody. Uvidíme, co se stane.“

Gasly se stal v historii týmu druhým jezdcem, který vyhrál. Poprvé to dokázal Vettel v roce 2008 a to také na Monze. Víkend byl tehdy ovlivněn deštěm.

„V Toro Rosso jezdilo mnoho silných jezdců,“ řekl Gasly. „Jsem opravdu rád, že jsem jedním ze dvou, kterým se podařilo vyhrát za tento tým.“

„Myslím, že silné výsledky by měly být něčím odměněny, ale uvidíme, co se stane. V tuto chvíli to není něco, na co bych chtěl myslet. Chci si jen užít tento okamžik, protože je to moje první vítězství ve F1. Budu mít čas o tom přemýšlet později.“

Tost věří, že Gasly zůstane

Šéf AlphaTauri F1 Franz Tost po vítězství řekl, že doufá, že Gasly v týmu zůstane.

„Pokud ho ztratíme, znamená to, že tým odvedl dobrou práci, protože jinak by ho nevzali,“ řekl Tost ve Sky Sports F1. „V současné době jsem docela optimistický, že u nás zůstane.“

„Je velmi motivovaný. Už loni byl motivovaný. Když se vrátil z Red Bullu, přišel do mé kanceláře, pozdravili jsme se a on řekl: ‚Hej, mám pocit, že jsem tu byl včera, je to moje rodina.‘“

„Auto se mu líbilo, měli jsme už loni docela konkurenceschopné auto. Od Spa zlepšoval svůj výkon a poté v Sao Paulu skončil na druhém místě. Byl to od něj dobrý boj proti Hamiltonovi.“

„Dnes odjel opravdu brilantní závod, protože byl ve vedení a kontroloval to. Když se Carlos přiblížil, zlepšil rychlost ve druhém sektoru, získal náskok 1,2 až 1,5 sekundy a to bylo dobré. Kontroloval to do konce.“