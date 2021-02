Jsem připraven být týmový lídrem, hlásí Gasly

V průběhu sezony 2019 Gaslyho psychice prospěl návrat z Red Bullu zpět do Toro Rosso. Francouzský pilot se v Brazílii poprvé podíval na stupně vítězů a v následujícím roce se dokonce radoval z prvního triumfu. Již v barvách AlphaTauri ovládl bláznivý závod v Monze.

Jako vítěz grand prix bude nyní francouzský pilot mentorem japonskému mladíčkovi, který do AlphaTauri míří z formule 2. Cunoda sice absolvoval menší testování se starším vozem a před startem sezony najede co nejvíce kilometrů v rámci oficiálních testů, mnoho cenných zkušeností mu přesto bude chybět.

„Júkiho příchod pochopitelně znamená, že na mně bude ležet velká zodpovědnost a jsem připraven převzít roli týmového lídra,“ prohlásil Gasly pro Autosport.

„Na stranu druhou, on je velmi rychlý a pomůže nám posunout se ještě více kupředu. Júkiho znám, je to konkurenceschopný kluk a ve formuli 2 předvedl, co umí. Proto po pouhém roce povýšil do formule 1,“ nezapomněl Francouz pochválit Cunodu, který loni v F2 vyhrál tři závody a obsadil konečnou třetí pozici.

„Postrádá zkušenosti, proto to pro něj nebude vždy snadné, ale já si myslím, že je talentovaný. Bude záležet také na mě a na týmu, abychom udávali směr.“

„Jeho příchod nezmění můj přístup, který bude stejný jako loni. Tehdy jsme z mála vytěžili maximum, snad s výjimkou jedné až dvou grand prix,“ vrátil se Gasly k minulé sezoně.

„Musíme pokračovat v naší filozofii, protože loni jsme si díky ní vedli vůbec nejlépe v týmové historii v oblastech vývoje, výkonnosti a zvládání průběhu závodních víkendů.“

Na Gaslyho bude v tomto roce spoléhat i šéf AlphaTauri Franz Tost, který věří, že roli lídra unese.

„Považuji Pierra za jednoho z nejlepších jezdců současnosti. Dobře rozumí technice, díky čemuž umí z auta dostat maximum. S týmem už nějakou dobu spolupracuje, a proto velmi dobře zná jeho interní procesy a způsob práce,“ uvedl Tost.

„Bude dobrým lídrem a pomůže Júkimu v rozvoji. Ví, jak vyhrát závod a dokázal to loni v Monze. Pokud mu poskytneme konkurenceschopný vůz, bude ho čekat úspěšná sezona,“ věří šéf AlphaTauri.