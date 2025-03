Jsem pokrytec, říká Vettel ohledně změn klimatu

Sebastian Vettel si opět zazávodil. V Austrálii se zúčastnil závodu šampionů. Společně s Mickem Schumacherem utvořili tým reprezentující Německo.

Vrátí se někdy Vettel do F1? S přibývajícím časem je stále méně pravděpodobné. Možná by se mohl objevit například ve WEC, pokud by mu chybělo závodění. Zatím se ale spíše věnuje otázkám změn klimatu, ochraně přírody a zemědělství.

Vettel přijal kritiku, že je „největší pokrytec“, protože bojuje proti změně klimatu, a přitom sám během své kariéry v F1 zanechal obrovskou uhlíkovou stopu.

„Když se mluví o klimatické krizi, je mnoho věcí velmi, velmi špatných,“ řekl Vettel v rozhovoru pro Tages Anzeiger.

„Vyhlídky jsou zničující, existuje scénář soudného dne. Děti vidí svou budoucnost jako pochmurnou. Myslím, že je důležité mluvit o řešeních. Existuje mnoho lidí, kteří mají skvělé nápady. Jako například v textilním průmyslu, kde existuje tolik přístupů k větší udržitelnosti. Dnešní děti jsou mnohem všímavější a uvědomují si tyto problémy. Já jsem o tom v mládí neměl ani ponětí.“

„Samozřejmě jsem věděl, že se věci jen tak nevyhazují, ale nevěděl jsem nic o smyslu, který se za tím skrývá.“

Vettel od svého odchodu do důchodu výrazně snížil svou uhlíkovou stopu a vlastní elektrické Porsche. Na druhou stranu vlastní také obytný vůz od Volkswagenu s dieselovým motorem, ve kterém jeho rodina jezdí kempovat.



Foto: Getty Images / Brendon Thorne

Vettel si uvědomuje, že si díky penězům, které vydělal v F1, může dovolit alternativy na trhu, které podporují životní prostředí.

„Mám čas se těmito otázkami zabývat a také možnost dovolit si alternativy. Rychlá móda je reklamou, je lákavé koupit si dvě nebo tři trička najednou. Naším cílem je ukázat, že dlouho nevydrží a někdo na to doplatí. Myslete na planetu, životní prostředí, lidi ve výrobním řetězci. Všechno začíná u uvědomění si.“

„Když si věci uvědomíte, můžete je změnit. Chci toto povědomí v dětech zesílit.“

„Musím přijmout obvinění. A ano, jsem ten největší pokrytec, jaký existuje, když mluvím o ekologických otázkách a zároveň jsem zanechal tak velkou stopu.“

„Roky jsem létal po celém světě. Ne ekonomickou, ale byznys nebo dokonce první třídou. Měl bych se kvůli tomu cítit špatně? Problém neřešíme studem, ale tím, že se mu postavíme čelem a hledáme řešení.“

„Všichni jsme pokrytci, protože si užíváme i věci, o kterých víme, že nejsou tak dobré. Měli bychom letět na dovolenou do Thajska? Ne, ale je tam také neuvěřitelně krásně. Neměli bychom cestování zakazovat, ale poskytnout technologické možnosti, které nám umožní dělat totéž co dříve. Jen to musí být udržitelnější.“