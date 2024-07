Jsem odhodlaný ještě více než kdy jindy. Zítra je další příležitost, říká po nehodě Pérez

Sergio Pérez na začátku první části kvalifikace boural. Do závodu odstartuje v lepším případě ze 16. místa (pokud nebude startovat z boxů).

„Jsem samozřejmě velmi zklamaný, protože celý víkend byl až dosud opravdu silný,“ řekl Pérez, který byl ve včerejším tréninku čtvrtý nejrychlejší.

„Bolí to. Bolí to, když zklamete celý tým, ale nakonec jsem odhodlaný ještě víc než kdy jindy dostat se zpátky tam, kam jako tým patříme.“

„Zítra je další příležitost. Startujeme z 16. místa, tak uvidíme, co jsme schopni z toho vytěžit.“

„Zítra nás samozřejmě čeká dlouhý závod. Myslím, že musím vytěsnit vnější hluk a soustředit se na práci. Jak jsem řekl včera, myslím, že to byl nejlepší pátek v sezoně. Rozhodně děláme pokroky, takže náš čas přijde.“

„Bohužel je to jeden nezdar za druhým a je třeba to rychle změnit.“

Šéf týmu Red Bull Christian Horner řekl, že se mu ulevilo, že se Pérezovi nic nestalo a že jeho vůz byl nárazem značně poškozen.

„Je dobře, že je v pořádku, protože to byla poměrně dost velká nehoda,“ řekl Horner oficiálnímu kanálu F1. „Ale je to obrovská škoda, včera to pro něj vypadalo docela silně.“

„Samozřejmě jsou to zrádné podmínky, ale to je pro všechny stejné. Měl dobrý čas na kolo a myslím, že pravděpodobně viděl déšť na svém hledí a auto mu prostě ustřelilo. Bohužel to způsobilo docela velké škody.“