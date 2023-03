Jsem o tom naprosto přesvědčen. Wolff nepochybuje, že Hamilton prodlouží smlouvu

Toto Wolff věří, že Lewis Hamilton prodlouží smlouvu s Mercedesem a zůstane.

Mercedes vloni skončil na třetím místě za Red Bullem a Ferrari. Hamilton poprvé ve své kariéře nezískal v sezóně žádné vítězství. Letos na tom není Mercedes zatím o moc lépe – spíše naopak. Hamilton kritizoval tým, že ho při vývoji vozu neposlouchal, ačkoliv později uvedl, že ho volba slova mrzí.

Hamiltonovi končí smlouva. Mohl by skončit, nebo odejít do jiného týmu?

„No, nemám ponětí, co se říká v okurkové sezóně, ale vím, jak jsme na tom s Lewisem a Georgem, a to je to podstatné,“ řekl Wolff.

Na otázku, zda je přesvědčen o tom, že Hamilton podepíše novou smlouvu, Wolff odpověděl: „Jsem o tom naprosto přesvědčen.“

Wolff sice dodal, že nevidí důvod, proč by se měl Hamilton poohlížet po něčem jiném, připustil však, že si dokáže představit scénář, kdy tým opustí, pokud se jeho výsledky „do roka či dvou nezlepší“.

„Nemyslím si, že Lewis opustí Mercedes ve fázi kariéry, kdy si vzájemně věříme díky velkému vzájemnému poutu.“

„Nemáme důvod o sobě pochybovat, i když je to těžké období. Bude moc hezké, až se z tohoto slzavého údolí dostaneme a vrátíme se k solidním výkonům.“

„Nicméně pokud chce jako jezdec vyhrát další šampionát, musí se ujistit, že k tomu má auto, a pokud nedokážeme prokázat, že jsme schopni mu ho v příštích letech dát, pak se musí porozhlédnout všude.“

„Nemyslím si, že v této fázi dělá, ale nebude tam žádná zášť, pokud se to stane za rok nebo dva.“