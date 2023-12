Jsem na svůj výkon velmi hrdý, říká Albon o letošní sezóně

Alex Albon porazil Logana Sargeanta ve všech kvalifikacích. V závodech pak získal 27 z 28 bodů svého týmu. Albon se u Williamsu „našel“ a daří se mu, což připouští i on sám.

„Jsem na svůj výkon velmi hrdý,“ řekl Albon pro Motorsport.com. „Nejsem zrovna arogantní člověk, řekl bych, ale vážím si sám sebe a mám pocit, že mám za sebou velmi silnou sezónu.“

„Mám pocit, že většina mých závodů nebyla snadná. Byly závody, kde jsme celou dobu bojovali, bojovali a bojovali.“

„Ale užívám si to. Cítím, že je to prostředí, ve kterém se mi daří. Pro mě to byl nejsilnější rok ve F1. Spojení, které mám s týmem, tomu hodně pomohlo.“

Výsledky Albona byly letos poměrně nekonzistentní. Někdy bojoval pohodlně v první desítce, jindy dojel 14. On sám ale popírá, že by byl on nebo tým nekonzistentní.

„Je to zvláštní, protože spousta lidí si myslí, že jsme velmi nekonzistentní, ale já osobně si myslím, že průběh každého víkendu byl velmi konzistentní. Auto samo o sobě je dost nekonzistentní.“

Albon uvedl, kde se letošnímu vozu dařilo „ šlo o okruhy jako Monza, Las Vegas, chladné podmínky. Nefungovaly klikaté tratě a místa, kde hodně foukal vítr.

„Naše auto má své momenty a jedním z našich největších cílů pro příští rok je tyto slabiny zastavit. Ale myslím, že provedení bylo velmi silné a využili jsme co nejvíce příležitostí.“

U Williamsu začíná pracovat zkušený Pat Fry. „Čas ukáže,“ řekl Albon o Fryovi. „Právě se připojil k týmu a do tempa se dostává velmi rychle. Mám pocit, že rozumí i oblastem, ve kterých se musíme zlepšit, což týmu nabídne potřebné vedení a mentorství. Jsem velmi rád, že ho máme v týmu.“

„Myslím, že jsme letos obětovali hodně, abychom se mohli soustředit na vůz pro příští rok. Nevylepšovali jsme náš vůz o mnoho déle než naši soupeři. To může být opravdu jen dobře.“

„Udělali jsme naprosté minimum, abychom skončili sedmí. A teď se díváme na příští rok. Pata máme v týmu a bude to první rok, kdy mohl James skutečně vést vývoj vozu. Tak uvidíme, co se stane...“