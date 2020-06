Jsem jedním z jezdců, kteří mají na to porazit Hamiltona, říká Ricciardo

Hamilton a Mercedes v posledních letech formuli 1 dominují. Přesto se v posledních sezónách našli piloti, kteří dokázali šestinásobnému mistrovi světa závody ztížit.

Ricciardův přestup z Red Bullu do továrního Renaultu zcela nenaplnil jeho očekávání a od sezóny 2021 se bude snažit mezi špičku vrátit v barvách McLarenu.

„V tomto sportu se málokdy objeví nějaký úkaz. Vždy se najde malá skupinka těch, kteří mají talent, aby kterýkoliv den dokázali vyhrát. Náš sport v tomto není výjimkou,“ řekl Ricciardo pro Autocar.

„Věřím, že v té nejvyšší kategorii máme celou skupinu jezdců. Myslím, že já a hrstka dalších bychom mu ve stejném autě mohli ztížit cestu za titulem. I já patřím do té top skupiny. Z pohledu talentu nebo schopnosti tlačit vůz až na limit je nás pár, kteří na to máme. Potřebujeme na to vhodný monopost, v rámci této skupiny pak přestane tolik rozhodovat rychlost a více to bude o schopnosti podat maximální výkon v jednom závodě za druhým.

„Jen pár z nás by mohlo vyhrát v kterýkoliv den. Před Lewisem musíte smeknout za to, že to dokáže znova a znova. To, co tuto skupinu odděluje od ostatních, je duševní a fyzická schopnost vypořádat se se vším, co se vám v tomto sportu postaví do cesty. Dny, kdy se necítíte dobře, nebo ještě cítíte časový posun nebo jste právě měli těžký týden. Pokud i přesto dokážete usednout do auta a zajet dobrý výsledek, pak můžete být mistrem světa.“

Australan je také přesvědčen, že by se správnou technikou dokázal s Hamiltonem o titul bojovat.

„Lewis je výjimečný v tom, že to dokázal šestkrát. I když můžete tvrdit, že měl nejlepší techniku, je to obdivuhodný úspěch. Je obdivuhodné, že zůstává sám sebou, neustále na sobě pracuje a zvládá tlak, který je na něj jako jezdce vyvíjen.

„Jsem si jistý, že bych proti němu mohl vyhrát titul, mohl bych s ním ale bojovat a porazit ho i v dalších letech? To nevím. Dosáhl velkého úspěchu a zaslouží si obdiv.“

Foto: Getty Images / Clive Mason