Jsem jako pes v nové rodině, říká Pérez po návštěvě Milton Keynes

Sergio Pérez jezdil v posledních sedmi letech za Force Indii / Racing Point. U týmu měl smlouvu do roku 2022, ale ta byla předčasně ukončena. Péreze nahradí Sebastian Vettel. Mexičan zamířil do Red Bullu, kde by měl pomoci Verstappenovi .... ideálně v ukončení nadvlády Mercedesu.

„Je úžasné být součástí rodiny Red Bullu,“ řekl Pérez v prvním rozhovoru jako jezdec týmu.

„Když sem přijdete, okamžitě si uvědomíte, proč byli úspěšní. Stačí se podívat na infrastrukturu a velmi schopné lidi, které mají. Nemůžu se dočkat, až se vydám na trať s mou skupinou lidí.“

„Sedm let jsem byl s týmem, takže je to trochu jiné, je to jako když pes najde novou rodinu. Je s rodinou sedm let, zvykne si na ni a najednou se rodina změní. Ale začínám se tady cítit velmi dobře, je to fantastický tým. Vidím, že je před námi spousta zábavy.“

Pokud budeme mít auto, které může vyhrát šampionát, postarám se o to, abychom ho vyhráli

„Stále tlačím na maximum a vloni jsem konečně měl auto, ve kterém jsem mohl ukázat o něco více a lidé viděli, čeho jsem schopen. Tohle je teď moje velká příležitost.“

„Musím udělat další krok po všech stránkách a myslím, že jsem na to připraven. Jediná věc, která mi chyběla, byla příležitost. Teď ji mám a je pouze na mně, aby to fungovalo. Pokud budeme mít auto, které může vyhrát šampionát, postarám se o to, abychom ho vyhráli.“