Jsem hrdý, že jsem součástí tohoto týmu, říká Seidl

„Jsem opravdu hrdý, že jsem součástí tohoto týmu,“ řekl po závodě Andreas Seidl. „Od Landa to bylo neuvěřitelné představení od zhasnutí světel do posledního kola. Dokončit první závod nové sezóny na třetím a pátém místě je prostě skvělá odměna za veškerou tvrdou práci, kterou do toho všichni vložili. Gratulujeme a děkujeme celému týmu, a to jak v Rakousku, tak také doma v továrně a stejně tak i našim kolegům z Renaultu.“

Paradoxem je, že se McLaren dostal na pódium znovu díky penalizaci Hamiltona za souboj s Albonem. Lando Norris k tomu ale rozhodně nepřišel jako slepý k houslím. Na konci závodu musel zajet nejrychlejší kolo závodu a ještě předtím si poradit se Sergiem Pérezem, se kterým se tedy opravdu nemazlil, jak ukazuje video níže.

„Děkujeme FIA, F1 a promotérovi tady v Rakousku za zavedení protokolů Covid-19, které nám umožnily zahájit sezónu bezpečným způsobem a zároveň udělat skvělou show pro fanoušky. Měli jsme dobrou spolehlivost, stratégové udělali se safety cary správná rozhodnutí a klobouk dolů před Carlosem a Landem za to, co udělali po této dlouhé přestávce.“

„Dnešek byl velmi povzbuzující a ze závodu se můžeme stále hodně učit, což nám potvrzuje, že jdeme správným směrem, a to jak s vývojem auta, tak s tím, jak pracujeme.“

„Po pátečním jízdách jsme měli určité pochybnosti a nebyli jsme si jisti, zda budeme mít tempo k boji s našimi konkurenty. Závod byl potvrzením, že máme solidní základ, pokud jde o výkon na velkou vzdálenost, stejně jako na jedno kolo v kvalifikaci.“

„Nyní ale sklopíme hlavy dolů. Ujistíme se, že se nenecháme unést dnešním výsledkem a příští týden budeme zpět.“

„Nakonec chci poděkovat našim partnerům a fanouškům. Jejich podpora v tomto období byla neuvěřitelná, přestože nás podporují vzdáleně.“

Foto: Getty Images / Peter Fox