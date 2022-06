Jsem fanoušek Ferrari, říká Hamilton

„Samozřejmě tomu věřím,“ řekl Hamilton italskému listu Corriere della Sera o zisku osmého titulu mistra světa.

„Není to jen otázka rekordů, sportovních titulů. Chci vyhrát, abych mohl pokračovat v práci na rovnosti. F1 už není, co bývala. Dříve se postavily garáže, závodilo se a pak se šlo domů. Nyní je zdrojem inspirace, pomáhá utvářet názory a je v dobrých rukou díky skvělému Italovi,“ řekl Hamilton s odkazem na Stefana Domenicaliho.

Hamilton se domnívá, že se v této oblasti nedělá dost. „Existují pouze malé krůčky, malé kroky, pro mnoho týmů to nejsou prioritní záležitosti. Formule 1 je nyní uvědomělejší, ale stále musíme tvrdě tlačit na pilu.“

A jestli mu někdo může pomoci získat osmý titul, je to Mercedes. Sedminásobný šampion nepřestal věřit ve svůj tým.

„Jsem s nimi už deset let. Vím, jak pracují, znám jejich kulturu. Vyhráváme i prohráváme společně. Mají velkou motivaci, dávají do toho duši, aby nás dostali zpět na vrchol.“

Lewis se tohoto cíle drží, i když přiznává, že neví, jak dlouho bude závodit. V současné době nevidí důvod, proč by měl odejít do důchodu.

„Těžká otázka! Vezměme si jako příklad letošní sezónu. Titul pravděpodobně nevyhraji, ale ze závodění mám stejnou radost, jako když jsem začínal. Proč bych měl přestat? Možná, že jednoho dne už nebudu schopen snášet tlak, budu unavený, ale ten den ještě nenastal.“

Fanouškem Ferrari

Hamilton také odhalil, že je fanouškem Ferrari. Chválí Charlese Leclerca. „Leclerc je velmi silný, to je vždy vidět. Řekl bych jednu věc – kdybych mohl sedět s fanoušky na tribuně, podpořil bych Charlese, jsem fanoušek Ferrari.“

„Mercedes je moje rodina, vždy budu jezdcem Mercedesu, stejně jako jim byl Stirling Moss.“

Hamilton dále prozradil, co řekl Leclercovi poté, co jezdec Ferrari v GP Monaka nedosáhl na stupně vítězů a skončil čtvrtý: „Máš před sebou dlouhou, dlouhou budoucnost. Vím, že je to v tuto chvíli na nic, ale máš před sebou ještě dlouhou, dlouhou cestu.“