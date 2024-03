Jos Verstappen se pustil do Hornera. Nepřímo ho vyzval k odchodu

Christian Horner byl vyšetřován kvůli údajnému nevhodnému chování vůči kolegyni. Interní vyšetřování Red Bullu ho očistilo.

Na začátku víkendu v Bahrajnu zástupci FIA, FOM a stovky novinářů z celého světa obdrželi email, který obsahuje odkaz na Google Drive. Na něm jsou údajné screenshoty Hornerovy komunikace na WhatsAppu. Není jasné, zda jsou obrázky pravé.

Jos Verstappen ho vyzval k odchodu

Red Bull zažil dokonalý víkend. Získal double, Max Verstappen vyhrál s velkým náskokem. V noci na neděli ale tento úspěch zastínila eskalace napětí uvnitř samotného týmu. Otec Maxe Verstappena Jos nepřímo vyzval Hornera k odchodu. Vlastně bychom to „nepřímo“ mohli i vynechat.

„Panuje zde napětí, zatímco on zůstává na svém místě,“ řekl Jos Verstappen pro Daily Mail.

„Hrozí, že se tým rozpadne. Takhle to dál nejde. Vybuchne to. Hraje si na oběť, přitom je to on, kdo způsobuje problémy.“

Na otázku, zda Hornerovi věří, nizozemský jezdec v pátek večer odpověděl: „Podívejte, když se podívám na to, jak Christian funguje v týmu, je to neuvěřitelný šéf týmu. Po výkonnostní stránce absolutně. O tom nemůžete ani pochybovat,“ cituje Maxe Verstappena Autosport.

„S Christianem hodně mluvím. A samozřejmě je během celého víkendu tady naprosto oddaný týmu. Je tu také kvůli výkonům. Asi je trochu roztěkaný. Ale jak už jsem řekl, soustředíme se jen na výkonnostní stránku věci. A takhle všichni společně pracujeme.“