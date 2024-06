Jos Verstappen se odhlásil z přehlídky legend. Prý mu to chtěl Horner překazit, ale ten to popírá

Přehlídky se mají zúčastnit Gerhard Berger, David Coulthard, Emerson Fittipaldi a Johnny Herbert.

Jos Verstappen měl jet ve voze RB8. „V posledních dnech jsem ale z několika zdrojů slyšel, že Christian Horner udělal vše pro to, abych nejel. Chtěl se ujistit, aby se v opačném případě nic nenatáčelo,“ řekl Jos Verstappen, kterého cituje De Telegraaf.„Pomyslel jsem si: ‚Tak mi to řekni do očí!‘ Jsem velmi zklamaný.“

Horner Verstappenova slova popřel. „Je to něco, co organizuje okruh, a já nemám právo veta,“ řekl Horner, který nechtěl příliš mluvit o svém vztahu s otcem Maxe Verstappena.

„Nikdy v minulosti jsem neměl problém s otci jezdců. Pokud má Jos problémy, nemám k tomu teď co říct. Vztah s Maxem byl vždy velmi dobrý a silný. Je to náš jezdec a v našem týmu je velmi důležitý, takže je důležité mít s ním dobrý vztah.“

Horner byl také dotazován na Tota Wolffa, který stále věří, že by mohl Max Verstappen přejít k Mercedesu. „Pokud Mercedes chce mít příští rok ve voze Verstappena, Jos by mohl být k dispozici...“

Vztah Jose Verstappena a Christiana Hornera není dobrý – tedy alespoň tak můžeme usuzovat z výroků bývalého jezdce F1. Když se na jaře rozhořelo interní vyšetřování Hornera kvůli údajnému nevhodnému chování vůči kolegyni, dal Verstappen v médiích najevo, že by měl Horner skončit.