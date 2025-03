Jos Verstappen promluvil o tom, co by mohlo jeho syna Maxe lákat na světě rallye

Přestože je Jos Verstappen znám především jako závodník, který mezi lety 1994 až 2003 působil ve formuli 1, v posledních letech se intenzivně věnuje rallyeovým soutěžím.

Nizozemec, který usedá do vozu Škoda Fabia RS Rally2, se letos dokonce plánuje zúčastnit kompletního mistrovství Evropy, takže se představí i na Barum Czech Rally Zlín.

Bývalý pilot stájí Arrows či Minardi nyní promluvil o tom, že by nebyl překvapen, pokud by si rallye jednoho dne zalíbil i jeho syn Max, který letos v F1 bude usilovat o pátý titul v řadě.

„Je rallye něčím pro Maxe? Ne, v tuto chvíli ne. Nemyslím si, že by ho to teď také zajímalo. Jsem si ale jistý, že pokud se do toho pustí, propadne tomu,“ řekl Verstappen starší deníku De Telegraaf.

„Po každé rychlostní zkoušce se musíte dobít... A takový adrenalin prožiju dvanáctkrát za den.. Ve formuli 1 to máte vlastně jen jednou, těsně před startem. Proto je to tak krásné,“ podotkl dále otec úřadujícího mistra světa.

„Před deseti lety by mě nenapadlo, že absolvuji tolik závodů v rallye. Potřebuji to však, protože mě to nesmírně baví. Když jsem před třemi lety jel svou první rallye, tak se to nedá srovnávat se současností. Moje úroveň je nyní mnohem výš než tehdy. Mám mnohem více zkušeností a znám prostředí,“ dodal Jos Verstappen.