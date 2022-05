Jos Verstappen kritizuje Red Bull. Maxovi v Monaku dost nepomohl a vůz také není ideální

„Abych byl upřímný, ze závodního víkendu v Monaku jsem neměl tak dobrý pocit,“ napsal Jos Verstappen ve svém sloupku pro Verstappen.com.

„Za prvé si myslím, že měli začít ve tři. V dnešní době se zdá, že každý v managementu závodu je ve stresu, jakmile spadnou dvě kapky vody. Také mi připadá neuvěřitelné, jak málo přilnavosti mají jezdci na pneumatikách do mokra. Není to jen záležitost posledního závodu, ale trvá to už dlouho. Je třeba s tím něco udělat.“

Jezdci už v minulosti pneumatiky kritizovali, ale připomeňme, že současné vozy mají spíše větší problém s nízkou světlou výškou a aquaplaningem.

„Jako otec jsem byl ze závodu také zklamaný,“ pokračuje Jos Verstappen . „Třetí místo Maxe pro mě bylo velkým zklamáním. Všichni jsme viděli, že to pro něj byl těžký víkend.“

Podle Jose Verstappena to souvisí s vozem, „který prostě ještě nemá vlastnosti pro jeho jízdní styl“.

„Max má příliš malou přilnavost na přední nápravě. A zejména v Monaku, kde jsou všechny ty krátké zatáčky, potřebujete auto, které velmi rychle zatáčí. To bylo prostě těžké.“

„Red Bull dosáhl dobrého výsledku, ale zároveň měl malý vliv na to, aby pomohl Maxovi vpřed. Třetí místo mu zajistila chyba Ferrari při druhé zastávce Charlese Leclerca. Lídrovi šampionátu Maxovi v tomto smyslu zvolená strategie nepomohla. Zcela se to obrátilo ve prospěch Checa. Pro mě to bylo zklamání a přál bych si, aby to pro lídra šampionátu dopadlo jinak.“

„Pérez vlastně vyhrál závod díky dřívější zastávce v boxech. Tým si to možná vysvětluje jako hazard, ale už například u Gaslyho se přesvědčil, že pneumatiky do přechodných podmínek byly v té době nejlepší volbou.“

„Byl bych rád, kdyby si vybrali Maxe, ale samozřejmě nejsem úplně objektivní. Myslím, že zde bylo zahozeno deset bodů pro Maxe. Zvláště po dvou odstoupeních potřebujeme každý bod. Nezapomínejte, že Ferrari má v současnosti lepší vůz, zejména v kvalifikaci.“

„Max měl v kvalifikaci také smůlu, protože v poslední jízdě byl výrazně rychlejší a měl nakročeno k druhému místu, dokud nedošlo k Pérezově nehodě. Pak by všechno bylo jinak. Nehledě na to všechno přeji Checovi vítězství. Vítězství v Monaku je samozřejmě něco výjimečného.“