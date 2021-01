Jordan Strollovi věří. Má na to, aby se stal mistrem světa, říká

Eddie Jordan věří, že Stroll bude mít z příchodu Vettela obrovský prospěch a rozkvete podobně, jako rozkvetla hvězda Charlese Leclerc vedle Vettela ve Ferrari.

„Má obrovský talent a má rychlost být mistrem světa, opravdu, opravdu má,“ řekl Jordan pro The Race.

„Ale to, co bych chtěl vidět, je větší konzistence. Jdete na závod a nejsem si jistý, co od Lance uvidím.“

„Podle mého názoru mu Vettelův příchod velmi pomůže. Vettel ho může popohnat, stejně jako popohnal Leclerca. Mohlo by se stát, že letos ve Strollovi najdete úplně jiného jezdce.“

„Všichni jsme přemýšleli, zda je v pořádku, aby se Lance připojil k týmu, ale je spravedlivé říci, že jeho rychlost je nezpochybnitelná. Musíme ho však vnímat jako hráče, který někdy nedokáže ukázat své skutečné tempo.“

Vloni na sebe Stroll upozornil asi nejvíce ziskem pole position v deštivé kvalifikaci na Grand Prix Turecka, která ale v závodě v dobrý výsledek nevedla – údajně kvůli poškození předního křídla v průběhu závodu.

„Určitě má rychlost a myslím, že jakmile má jezdec rychlost, pak je možné všechno,“ řekl Jordan.

„Svou hru promění v něco opravdu silného, jednak proto, že je to nyní Aston Martin, jednak proto, že má co dokázat proti Vettelovi.“