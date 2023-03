Jordan prozradil, jak musel kvůli debutu Schumachera nacpat do vozu F1 vysokého golfistu

Eddie Jordan prozradil další okolnosti debutu Michaela Schumachera. Před závodem ve Spa proběhl test v Silverstonu.

Debut Michaela Schumachera ve Spa v roce 1991 mělo trochu netradiční pozadí. Bertrand Gachot, kterého Schumacher nahradil u Jordanu, byl totiž odsouzen za napadení taxikáře v Londýně.

Jak se nyní ukázalo, nebyl to jediný pikantní příběh související s debutem pozdějšího sedminásobného mistra světa.

Před debutem ve F1 chtěl Jordan se Schumacherem testovat v Silverstonu.

Vzhledem k nedostatku času měl Jordan pouze jediný den, kdy mohli on i Schumacher na Silverstonu testovat, ale zjistili, že trať je již obsazená.

V posledním díle nového podcastu Formula for Success (FFS), který Jordan připravuje společně s Davidem Coulthardem, prozradil, že plány na Schumacherův test narazily na docela velkou překážku.

„Nemohl jsem se dostat na Silverstone, protože si ho někdo zamluvil,“ řekl Jordan. „Říkal jsem si, kdo to sakra může být, ale nechtěli mi to říct.“

Jordan sedl do auta a na okruh se vydal osobně. Tam našel profesionálního golfistu Nicka Falda. Hole nechal tenkrát doma a chtěl si užít okruh ve svém Porsche 956.

„Řekl jsem mu: ‚Nicku, myslím, že bychom se tady mohli dohodnout na nějakém kompromisu a udělat malou dohodu. Co kdybys mi udělal obrovskou, obrovskou laskavost? Když nebudeš jezdit s autem, mohli bychom jezdit my, a když nebudeme jezdit my, mohl bys jezdit ty?‘ Po troše dohadování se se mnou dohodl. A tak se také stalo.“

Faldo Schumacherovo počínání bedlivě sledoval. Není divu. Jordan totiž golfistovi nabídl, že se na konci dne sveze ve voze F1.

„Pro ty, kteří Nicka neznají, bych uvedl, že je vysoký asi 180 cm. Je to obrovský muž. Když se snažil dostat do auta, nešlo to, jak se dalo očekávat, protože tyhle vozy jsou maličké.“

Faldo se nakonec do auta dostal, ale nastal problém – nešel nasadit volant. „Kdyby se něco stalo, byl bych obviněn ze zabití, protože to byla sebevražda. Ale on chtěl za každou cenu řídit auto. A nakonec to auto skutečně řídil! Nejspíš nám bude vyprávět, jak dobře ho řídil, ale my víme něco jiného! Každopádně to je Nick a je to naprostý šampion.“

„Až asi po deseti letech mi zavolal a řekl: ‚Hele, EJ, potřebuju si jen něco vyjasnit. Mohl bys mi říct, jestli ten člověk, který tenkrát seděl v tom tvém autě... někdo mi řekl, že to byl vůbec první čas Michaela Schumachera ve voze formule 1?‘“

„Bylo to poprvé, co Michael Schumacher seděl ve voze F1, Nick Faldo mu umožnil odjet kola na trati a my jsme Nickovi dali auto, aby se projel. Všichni odjížděli domů spokojení, zejména Nick Faldo.“

„Teď to všem vypráví, protože si škodolibě pochvaluje, že vlastně testoval stejné auto jako velký Michael Schumacher!“