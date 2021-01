Jordan by Hamiltonovi ukázal dveře. Každý je nahraditelný, říká

Eddie Jordan má na kontě několik překvapivých předpovědí, které se později naplnily. Naposledy předpovídal, že sponzor Mercedesu INEOS koupí část akcií, což Toto Wolff odmítal. O tři měsíce později se tak skutečně stalo, i když šlo o prodej třetiny akcií a ne majoritního podílu.

Také tentokrát si vzal Jordan na paškál Mercedes. Tým stále vyjednává s Hamiltonem o prodloužení smlouvy.

„Mám vynikající zdroje, na které se mohu stoprocentně spolehnout a zdravý rozum,“ řekl Jordan pro F1-Insider.com. „Stále mám své zdroje a pravidelně si telefonuji s Berniem Ecclestonem.“

„Obě strany se zjevně nedohodly na podmínkách. Slyšel jsem, že Lewis chce více, než je Mercedes ochoten zaplatit. Jde také o podíl na příjmech týmu a vlivu ve skupině Mercedes. Pokud bych byl šéfem Daimleru, ukázal bych mu dveře: ‚Budeš jezdit podle našich podmínek, nebo odejdi‘.“

„Také bych mu řekl to, co řekl Bernie Ecclestone po smrti Ayrtona Senny. Bernie byl sice šokovaný a smutný jako všichni ostatní, ale byl první, kdo se dal dohromady a řekl: ‚Přestaňte fňukat, každý je nahraditelný.‘ Lewis by si to měl uvědomit.“

Vettel u Astonu je chyba

Jordan okomentoval také další velká témata současnosti. Nevyhnul se ani příchodu Sebastiana Vettela do Astonu Martin.

„Mám ho moc rád, ale myslím, že Aston Martin udělal chybu, když s ním podepsal. Poslední dva roky proti Leclercovi ve Ferrari byly žalostné. Nevím, proč vypadal tak špatně, vyhrál čtyři tituly, ale myslím, že je za zenitem. V každém případě bych si ponechal Péreze.“

Lance Stroll je podle Jordana něco jako zabalený dárek, u kterého nevíte, co je uvnitř. „Někdy jede dobře, někdy extrémně špatně. Je všechno možné, jen ne konzistentní.“

Vítězem přestupových rošád je tak podle Jordana Red Bull. „V Pérezovi získává Red Bull špičkového jezdce. Nikdo nevěří, že je rychlý jako Max Verstappen, ale to stejně není nikdo. Pérez je skvělý jezdec, který zejména v závodě bude dělat to, co od něj Red Bull očekává – bude dostatečně blízko k Maxovi, aby dokázali vyvíjet na Mercedes tlak se dvěma vozy. Jeho předchůdce Alex Albon to nikdy nedokázal.“