Jonathan Wheatley nastoupí jako šéf Sauberu už 1. dubna

Jonathan Wheatley (*1967) působil v minulosti v Enstone. Na začátku 90. let začínal ještě u Benettonu. V roce 2006 přešel k Red Bullu, kde zastával funkci sportovního ředitele.

Vloni byl Wheatley jednou z klíčových osob, která tým opustila. V srpnu bylo potvrzeno, že zamíří k Audi (dnes ještě Sauber).

Dnes bylo potvrzeno, že Wheatley do své funkce nastoupí 1. dubna.

„S nástupem Wheatleyho do nové funkce se tým přiblíží o další důležitý krok ke vstupu Audi do nejprestižnějšího světového závodního seriálu, přičemž do oficiálního vstupu slavné značky do Formule 1 zbývá již jen něco málo přes devět měsíců,“ uvedl tým.

Wheatley a Binotto budou přímo podřízení Gernotu Döllnerovi, který je předsedou představenstva společnosti Sauber Motorsport AG.