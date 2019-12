Jméno Alonso nesmíme před Hondou ani vyslovit, říká Helmut Marko

Honda se v roce 2015 vrátila do F1 jako dodavatel pohonných jednotek pro tým McLaren. Tříleté partnerství nebylo ideální a nepomohly mu ani výroky Fernanda Alonsa. Slova jako „GP2 engine“ už zlidověla.

Helmut Marko v rozhovoru pro Auto Bild odhalil, že se Liberty Media v létě informovala u Red Bullu, zda by neměli pro rok 2020 zájem o Alonsa.

Pokud by Španěl jezdil za Red Bull vedle Maxe Verstappena, byla by to pro fanoušky a diváky lákavá novinka. Auto Bild v souvislosti s návratem Alonsa do některého z top týmu mluví z pohledu Liberty Media o „stroji na peníze“.

V případě stáje z Milton Keynes z toho ale nakonec nic nebylo. Diskuse s Liberty Media byla podle Marka stručná a jasná.

„Okamžitě jsme řekli, že Alonsa nepotřebujeme,“ řekl Marko. „Nefungovalo by to a pro by nebyl ani náš motorový partner Honda. Při pouhé zmínce jména Alonsa jim tuhne krev v žilách.“

Podle německého webu ale Liberty Media svou snahu vrátit Alonsa zpět do královny motorsportu nevzdává. Pokud by například Lewis Hamilton na konci příští sezóny chtěl skončit u Mercedesu, nebo ve F1 úplně, zaklepali by zástupci Liberty Media u stříbrných šípů.

Foto: Getty Images / Charles Coates