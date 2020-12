Již potvrzený jezdec Haasu Mazepin nemá super licenci. Steiner věří, že to dopadne dobře

Mick Schumacher si se super licencí lámat hlavu nemusí. Dokonce už by jít měl mít vyřízenou. Z předešlých let má dostatek bodů. Kromě toho letos díky F2 získá dalších 40 bodů, které samy o sobě stačí pro zisk super licence.

Mazepin, který už byl také potvrzen jako jezdec Haasu, má trochu horší postavení. Vlastně o dost horší. Na kontě by měl mít nyní 32 bodů pro super licenci, takže mu chybí 8.

Formule 2 je z hlediska bodů poměrně štědrá. Konec konců je to poslední stupeň před F1. Jezdci získají za konečné umístění:

40 bodů 40 bodů 40 bodů 30 bodů 20 bodů 10 bodů 8 bodů 6 bodů 4 bodů 3 bodů

Mazepin tedy potřebuje skončit nejhůře sedmý. Aktuálně je dokonce třetí se 162 body. Za ním je to sice velmi těsné, ale osmý Kuan-jü Čou ztrácí 36,5 bodu. O posledním víkendu F2 lze získat maximálně 48 bodů.

„Nemyslím si, že to bude problém,“ řekl šéf Haasu Steiner, kterého cituje Motorsport Total. „Stále existuje matematická možnost, že to nezvládne, ale je velmi malá. Myslím, že to riziko podstoupím.“

„Myslím, že nakonec získáme super licenci, ale probrali jsme několik scénářů, co by se dalo udělat, co by se mělo udělat. Ale je to obtížné. Vždy je nejlepší to zvládnout přes body. Pevně věřím, že získá body, které potřebuje, aby získal super licenci.“

Mazepin není jediný, který má problém se super licencí. Druhým jezdcem je Júki Cunoda, který je favoritem na sedačku u AlphTauri vedle Pierra Gaslyho. Japonec by měl skončit mezi prvními pěti. Aktuálně je právě na pátém místě.

Se ziskem super licence je to obecně trochu složitější, protože pár bodů lze získat i jinými způsoby (například od národní autority). Kromě toho letos FIA podmínky zmírnila a k zisku teoreticky stačí zisk 30 bodů. Výjimku však musí schválit FIA a obecně se týká spíše jezdců, jejichž kariéra byla zasažena koronavirem, což se jezdců F2 netýká. Sezóna byla odjeta řádně se slušným počtem závodů.