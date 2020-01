Jezdkyně z W Series dostanou body pro super licenci

Pokud chce člověk závodit ve formuli 1, musí splnit několik podmínek. Jednou z těch základních je zisk 40 bodů v průběhu tří sezón. Body se udělují za konečné pořadí v různých sériích – nejde jen o juniorské šampionáty formule 4, 3 a 2, ale také o další série včetně například formule E nebo DTM.

Od letošního roku bude na seznamu šampionátů také ženská W Series. Vítězka série dostane 15 bodů, což samozřejmě nestačí na vstup do F1. Dokonce to nestačí ani na účast v pátečním tréninku, kde je potřeba 25 bodů. Jezdkyně ale mohou absolvovat více ročníků, a pokud budou úspěšné, mohlo by to stačit alespoň na zmíněné páteční tréninky.

Body pro super licenci za konečné pořadí