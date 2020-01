Jezdit vedle Verstappena urychluje proces učení, říká Albon

Alex Albon vloni debutoval ve F1. Po letní přestávce se přesunul do Red Bullu – tedy týmu, který dokáže bojovat o stupně vítězů a vítězství. Navíc má za týmového kolegu Maxe Verstappena. Sám to vnímá jako výhodu.

„Každý ví, že je rychlý, každý ví, kdo je,“ řekl Albon o Verstappenovi. „A ano, pro mě to není jiné.“

Podle Albona je dobré závodit proti jednomu z nejrychlejších, ne-li nejrychlejšímu jezdci na startovním roštu.

„Myslím, že je to dobrý způsob, jak urychlit proces učení! A vidím to jako něco pozitivního, vidím to jako dobrou věc a cíl usilovat o stažení ztráty.“

„To je to, co chci. Pro mě je to dobrá věc kvůli jeho pověsti. Vidím to jako způsob, jak se mohu předvést.“

Podle Albona neexistuje důvod, proč by nemohl dohnat ztrátu na Verstappena.

„Všechno je možné,“ řekl. „Nikdy nenastal okamžik, abych si řekl: ‚Bože, dobře, končím, jdu domů!‛“

„Je to on, kdo se v autě cítí pohodlně. Strávil s týmem několik let a přesně věděl, jak dostat veškerý ten čas z auta čas. Pro mě je to stále trochu proces učení.“

Foto: Getty Images / Charles Coates