Jezdecké sestavy v roce 2025. Jak by mohl vypadat startovní rošt?

Max Verstappen má jednu z nejdelších smluv – do roku 2028. Spekulovalo se a stále spekuluje o jeho odchodu a to v případě konce Helmuta Marka (tam by mu to údajně umožnilo ukončit smlouvu předčasně) nebo Adriana Neweyho, o kterého má mít zájem Aston Martin. Pokud by Verstappen skončil, zamířil by zřejmě k Mercedesu. Jinam to není myslitelné. Proč by to dělal? Jedním z důvodů mohou být právě nové pohonné jednotky. Postaví Red Bull Powetrains ve spolupráci s Fordem stejně dobrou pohonnou jednotku jako mnohem zkušenější Mercedes? Nevsadili bychom si na to.

Rudí už vědí. Za Ferrari budou jezdit Charles Leclerc a Lewis Hamilton. Leclerc by měl mít smlouvu i „po roce 2026“ a to patrně do konce roku 2028. V případě Hamiltona by měla být smlouva dvouletá s opcí na další rok.

Norris trochu překvapivě prodloužil smlouvu na konci ledna. Je otázkou, zda to neuspíšil Hamiltonův konec u Mercedesu. Norris by totiž byl za normálních okolností určitě jedním z horkých kandidátů.

U Lance Strolla víme, že nikdy nic nevíme. Je to syn majitele. Skončit by mohl, pokud by už nechtěl ve F1 závodit, případně pokud by tým koupil Aramco. Ale i tam bychom očekávali, že si to Lawrence Stroll pojistí...

Aston hodně investuje. Bude mít špičkovou továrnu, nový simulátor i aerodynamický tunel. Hodně se také spekuluje, že celý tým koupí Aramco, což je společnost, která má více než dost prostředků a také o tom, že Aston chce získat Adriana Neweyho. Uvidíme, co z toho se nakonec naplní. Do budoucna se může jednat o dobrý tým. Problém je Alonsův věk. Nemá času na rozdávání...

Hodně se spekulovalo, zda Alonso nepřejde k Mercedesu nebo k Red Bullu. Ve druhém případě by ve vedení F1 možná slavili více než po oznámení Hamiltonova přestupu. Bylo by skvělé vidět Alonsa vedle Verstappena u Red Bullu. K této pikantní variantě ale nedojde.

Už víme, že k Mercedesu nepřijde Alonso. Pokud odmyslíme Verstappena, může být ve hře Sainz. Italská média už spekulují, že Sainz podepsal roční smlouvu s opcí. S ohledem na Antonelliho by to dávalo smysl. Podpis smlouvy je ale zásadní krok a kromě Italů o něm zatím nikdo moc nepíše....

Jedním z kandidátů by mohl být mladík Mercedesu Andrea Kimi Antonelli, který dnes jezdí ve F2. Má ale teprve 17 a velmi málo zkušeností. Od Mercedesu by to bylo obrovské riziko.

Mercedes je jediný tým, u kterého víme, že bude mít nového jezdce, ale nevíme, kdo to bude. Hamilton uvolní sedačku, která momentálně není tak atraktivní, jako byla ještě před pár lety. To se ale může změnit a to možná i dříve než v roce 2026.

Některý ze současných jezdců by mohl zůstat, ale moc bychom si na to nevsadili. Spekuluje se o tom, že Audi má zájem o Carlose Sainze a také o Nica Hülkenberga. Na seznamu má být ale prý také Júki Cunoda.

Haas má od letošního roku nového šéfa. Bude mít od toho příštího i nové jezdce? Vyloučit to nelze a to zejména v situaci, kdy by Hülkenberg odešel k Audi.

Alpine na tom není dobře. Objevují se i spekulace o prodeji. Současní jezdci by mohli zůstat, nebo by mohl přijít někdo jiný.

Sebastian Vettel si nedávno vyzkoušel vůz Porsche. Uvidíme ho v Le Mans? Letos ne, ale v budoucnu to nelze vyloučit.

Vettel v průběhu dubna poskytl více rozhovorů než za celý loňský rok dohromady. Připustil, že přemýšlí o návratu, ale není to priorita číslo jedno. Mohl by se vrátit do F1? Nebyl by prvním jezdcem a prvním mistrem světa, který by si vrátil. V tuto chvíli to ale není moc pravděpodobné. Přestože končí smlouvy 11 jezdcům a trh tak může být hodně dynamický, pro Vettela nejspíše nebude místo.

Helmut Marko pro OE24 odmítl možnost, že by se Vettel vrátil k Red Bullu. U Mercedesu sice je místo, je to německý tým, ale je otázkou, jakou by měl Vettel formu a tým má více jiných možností. Audi pak bude hledat (s ohledem na své dlouhodobé plány) spíše mladšího jezdce. A asi není moc reálné, že by Vettela bavilo jezdit třeba za Haas.

Návrat do F1 by určitě uvítal také Mick Schumacher. Kromě toho, že závodí s Alpine ve WEC, je rezervním jezdcem Mercedesu. Zatím ale neexistují náznaky, že by byl ve hře o sedačku u Mercedesu nebo jinde.



