Jezdecké sestavy pro rok 2024. Takhle stabilní startovní rošt jsme dlouho neměli

Přestupová sezóna je letos pořádná nuda! Zatím žádný tým neoznámil změnu.

V letošním roce došlo k řadě změn, které do značné míry spustil Sebastian Vettel svým rozhodnutím skončit ve F1.

Letos se nic takového nestalo a už dnes je jisté, že nás v příštím roce čeká jeden z nejstabilnějších startovních roštů v historii. Dokonce existuje velká šance, že startovní rošt bude v příštím roce stejný.

Mercedes potvrdil, že zůstávají oba jezdci a to dokonce v dalších dvou sezónách. Ke změně v jednom voze mohlo dojít u Haasu a Alfy Romeo (Sauberu), ale oba týmy si ponechávají současné jezdce.

Pokud nedojde k nějakému překvapení, tak čekáme jen na dvě oznámení – u Williamsu by teoreticky mohl skončit Logan Sargeant, který dosud nebodoval. Williams ale uvedl, že mu zatím dává čas. Podle novináře Joe Sawarda americký mladík u týmu zůstává, jen to zatím nebylo oznámeno.

V případě AlphaTauri nás čeká rozluštění Markova hlavolamu. Máme tři jezdce a dvě sedačky – Cunodu, Ricciarda a Lawsona. Je spíše nepravděpodobné, že by byl ve hře ještě někdo čtvrtý.

Objevily se už dokonce úvahy, že by závodní sedačky mohli obsadit Lawson a Ricciardo. Cunoda by se pak přesunul do pozice, kterou do nedávna zastával Ricciardo – tedy rezervního a simulátorového jezdce Red Bullu.

Jezdecké sestavy pro rok 2024

Tým Jezdec Jezdec Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez Mercedes Lewis Hamilton George Russell Ferrari Carlos Sainz Charles Leclerc Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll McLaren Oscar Piastri Lando Norris Alpine Pierre Gasly Esteban Ocon Williams Alex Albon ? Haas Kevin Magnussen Nico Hülkenberg Alfa Romeo Valtteri Bottas Čou Kuan-jü AlphaTauri ?? ??

V příštím roce by mohla být přestupová sezóna zajímavější. Smlouvy bude končit Oconovi. Možná také Piastrimu, Albonovi a Gaslymu, kteří mají více víceleté smlouvy a podle některých zdrojů končí v příštím roce.

Smlouvy ale především končí oběma jezdcům Ferrari a také Pérezovi. Očekává se, že Leclerc zůstane. Sainz je spojován s Audi, ale podle svých slov by rád zůstal u Ferrari a s nikým zatím nejednal.