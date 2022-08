Jak aktuálně vypadá startovní rošt pro rok 2023?

Letošní sezóna přestupů je hodně divoká. Fernando Alonso přechází do Astonu Martin, se kterým podepsal víceletou smlouvu. Britský tým je jedním z těch, které mají již sestavu jasnou.

U Mercedesu, Ferrari, Red Bullu zůstají současní jezdci. Jasno je už také u zmíněného Astonu Martin.

U ostatních týmů čekáme na potvrzení druhého jezdce. K McLarenu by měl zamířit Oscar Piastri, ačkoliv Ricciardo má platnou smlouvu. Ricciardo by se mohl přesunout do Alpine. S týmem má mít Piastri platnou smlouvu, takže vyloučit nemůžeme ani jeho, i když je to velmi nepravděpodobné. Podle Otmara Szafnauera se ozvalo 14 zájemců, takže kandidátů na sedačku může být více.

U Alfy Romeo zůstane Bottas. Vedle něj nejspíše zůstane Kuan-jü Čou. Vyloučit nelze ani příchod Pourchaira, který je členem juniorského programu.

Williams nedávno potvrdil Alexe Albona. Vedle něj by mohl pokračovat Latifi, ale spekuluje se také o šampionovi formule E de Vriesovi nebo americkém pilotovi Loganu Sargeantovi, kterého čeká účast v prvním tréninku.

AlphaTauri formálně potvrdila Gaslyho. Vedle něj nejspíše zůstane Júki Cunoda.

U Haasu zůstává Kevin Magnussen. Zatím není jasné, zda zůstane také Schumacher.

Tým Jezdec Jezdec Mercedes Lewis Hamilton (2023) George Russell (2023) Ferrari Charles Leclerc (2024) Carlos Sainz (2024) Red Bull Max Verstappen (2028) Sergio Pérez (2024) McLaren Lando Norris (2025) Oscar Piastri, Daniel Ricciardo Aston Martin Lance Stroll (?) Fernando Alonso (?) Alfa Romeo Valtteri Bottas (2025) Kuan-jü Čou, Théo Pourchaire AlphaTauri Pierre Gasly (2023) Júki Cunoda Williams Alex Albon (2023+) Nicholas Latifi, Nyck de Vries, Logan Sargeant Alpine Esteban Ocon (2024) Daniel Ricciardo, Oscar Piastri,.. Haas Kevin Magnussen (2023) Mick Schumacher