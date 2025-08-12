Jezdecké sestavy 2026: Potvrzená jména a aktuální spekulace

V roce 2026 přijdou zcela nová pravidla. Týmy budou chtít stabilitu, ale to neznamená, že nedojde ke změnám. A nemusí jich být málo.
McLaren
- Lando Norris
- Oscar Piastri
Jeden z jezdců McLarenu se nejspíše letos stane mistrem světa. Ten druhý bude prvním poraženým. Může to do budoucna změnit dynamiku v týmu, ale zatím oba jezdci zůstávají.
Norris by měl mít smlouvu nejméně do roku 2027, Piastri ještě o rok déle.
Foto: Getty Images / Joe Portlock
Ferrari
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
Na Ferrari se můžete dívat ze dvou úhlů pohledu. V době letní přestávky je na druhém místě v PK, což není špatné. Zatím ale žádný z jezdců nevyhrál a Hamilton se ani nedostal na stupně vítězů. Frustraci by zejména na jeho straně garáže mohli rozdávat. A Leclerc po mnoha letech u Ferrari s pouhými osmi vítězstvími také optimismem nehýří.
Mohl by Hamilton na konci roku skončit? Těžko říct. Zatím to tak nevypadá. Hamilton má smlouvu do konce příštího roku, Leclerc zřejmě do roku 2027. Podle Gazzetty dello Sport má navíc ve smlouvě klauzuli, podle které si může sám prodloužit pobyt v Maranellu do konce roku 2027.
Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli
Mercedes
- George Russell
- Kimi Antonelli
Na rozdíl od McLarenu a Ferrari neuvádíme jména jezdců tučně. Ani jeden z nich nebyl potvrzen. V posledních měsících se spekulovalo o tom, že by do Mercedesu mohl přijít Max Verstappen. Tato „stopa“ nakonec před letní přestávkou vyhasla. Verstappen potvrdil, že zůstane u Red Bullu.
Je téměř jisté, že zůstanou oba jezdci. Potvrzení by mělo přijít někdy po letní přestávce. Důležitější bude sledovat, jak dlouhou bude mít zejména George Russell smlouvu. Nejpozději po pár závodech v příští sezóně se spekulace o Verstappenovi mohou opět vrátit. Zejména v situaci, kdy se bude Mercedesu dařit a Red Bullu ne.
Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli
Red Bull
Max Verstappen před letní přestávkou potvrdil, že zůstává u Red Bullu. Smlouvu má do roku 2028, ale je zřejmé, že příští rok se opět rozvíří spekulace o jeho přestupu. Zmírnit by je mohlo snad jen to, že by měl Red Bull nejsilnější balíček a Verstappen byl ve hře o titul.
Kdo vedle něj? Nad tím si teď lámou hlavu také u Red Bullu. Vedlejší strana garáže ničí jednoho jezdce za druhým. Sergio Pérez byl vloni vyplacen ze smlouvy, Liam Lawson odjel jen dva závody. Júki Cunoda má na kontě 12 závodů, ve kterých získal 7 bodů.
Nová pravidla mnohé vyresetují. Je možné, že se příští rok bude Cunodovi dařit lépe. Jeho šance na setrvání trochu zvyšují změny u kormidla Red Bullu. Christiana Hornera nahradil Laurent Mekies, pro kterého jezdil Cunoda u Racing Bulls.
Pokud by Cunoda skončil, mohl by ho nahradit Isack Hadjar. O jiných jménech se zatím příliš nemluví. Vlastně se o druhé sedačce u Red Bullu obecně mluví dost málo.
Foto: Getty Images / Mark Thompson
Willliams
Williams se chce vrátit mezi top týmy. V příštím roce mu možná pomůže motor Mercedes. Tým také sází na stabilitu. Zůstat by měli oba současní jezdci, kteří mají smlouvu do konce příštího roku.
Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli
Aston Martin
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
Max Verstappen byl spojován také s Astonem Martin, který příští rok přejde k Hondě, má novou továrnu a pracuje tam Adrian Newey.
Vzhledem k tomu, že Verstappen zůstane u Red Bullu, tak se jezdecká sestava Astonu Martin nejspíše nezmění. Fernando Alonso má smlouvu do konce roku 2026, Lance Stroll má samozřejmě poněkud speciálnější podmínky...
Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli
Kick Sauber (Audi)
-
Nico Hülkenberg
-
Gabriel Bortoleto
Sauber se příští rok přemění v Audi. Oba jezdci mají smlouvy minimálně do konce příštího roku. Hülkenberg se letos dočkal svého prvního pódia a forma nováčka Bortoleta se postupně zlepšuje. V kvalifikacích je už před zkušenějším německým kolegou.
Foto: Getty Images / Clive Rose
Racing Bulls
- Isack Hadjar
- Liam Lawson
- Arvid Linblad
U Racing Bulls si musíme na potvrzení jezdecké sestavy počkat, ale ve hře jsou tři jména. Největší šanci zůstat má Isack Hadjar, který podává solidní výkony. Samozřejmě je zde možnost, že bude povýšen do Red Bullu.
Liam Lawson by mohl zůstat. V poslední době nejsou jeho výsledky špatné. Třetí možností je nadějný junior Red Bullu Arvid Linblad, který nedávno oslavil 18. narozeniny a momentálně závodí ve F2, kde mu patří sedmé místo.
Foto: Getty Images / Clive Rose
Haas
- Esteban Ocon
- Oliver Bearman
Oba jezdci mají smlouvu do konce příštího roku a měli být zůstat. Kombinace zkušeného jezdce a mladíka je to, co Haasu nyní vyhovuje asi nejvíce.
Foto: Getty Images / Clive Rose
Alpine
Gasly má smlouvu do konce příštího roku. V současné době je tahounem týmu, který okupuje poslední místo v šampionátu. Nelze očekávat, že by ho tým chtěl nahradit a je také spíše nepravděpodobné, že by Gasly odešel jinam.
Kdo vedle něj? Jacka Doohana nahradil v průběhu sezóny Franco Colapinto, ale zatím to nevypadá, že by si vedl lépe. Objevovaly se teorie, že by do Alpine mohl zavítat na hostování Antonelli, pokud by do Red Bullu přišel Verstappen, ale to už dnes neplatí.
Na pomyslné střídačce je Paul Aron nebo také Kush Maini. Nelze vyloučit ani příchod někoho úplně jiného. Uvidíme, jak se Flavio Briatore rozhodne.
Foto: Getty Images / Clive Rose
Cadillac
Na startovním roštu bude v příštím roce nový tým. Kdo bude jezdit v Cadillacu? Zatím nebylo potvrzeno žádné jméno. Velmi často se mluví o Pérezovi a Bottasovi. Ve hře může být třeba také Drugovich.
Foto: Getty Images / Dan Mullan