Jezdecká akademie Ferrari je k ničemu, myslí si Villeneuve

Členy Jezdecké akademie Ferrari jsou dnes například Mick Schumacher, Robert Švarcman, Callum Ilott nebo bratr Charlese Leclerca Arthur. V minulosti byli členy Sergio Pérez, Lance Stroll, Charles leclerc nebo Jules Bianchi.

Leclerc je také prvním členem akademie, který se dostal až do Ferrari.

„Kromě Leclerca měli všichni při vstupu do akademie v rukou peníze,“ řekl Villeneuve pro Sky Italia. „Byl jediný, kdo za sebou neměl peníze, když vstoupil do akademie. Ostatní měli značný rozpočet a to vám v postupu pomáhá.“

„Samozřejmě si to musíte zajistit sami, ale i bez Ferrari by tito muži byli tam, kde jsou dnes.“

Villeneuve se také opět vyjádřil na téma Mick Schumacher, se kterým má jedno společné. Do F1 vstupoval jako syn slavného otce, který ale v jeho začátcích být nemohl.

„Mick byl v posledních letech pod velkým tlakem kvůli svému jménu. Určitě ho pocítil, a proto se z něj dokázal poučit. To je velký rozdíl ve srovnání s ostatními kluky v akademii. Známé jméno částečně pomáhá, ale také na vás vytváří velký tlak. Lidé od vás chtějí vidět okamžitě výsledky a to, jak s vámi média zacházejí, není snadné – dostanete spoustu otázek o svém otci.“

„Je těžké odpovědět třeba na to, když se vás někdo zeptá, komu chcete poděkovat za dobrý výsledek. Chtějí slyšet, že děkujete svému otci nebo něco takového, ale to je pro někoho jako Mick těžká otázka.“