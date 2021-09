Jezdec Red Bullu nebude jezdit s motorem Mercedes, vzkazuje Wolff Albonovi

Předpokládá se, že Albon preferuje Williams, který jde pod novým vedením nahoru. V cestě ale stojí Toto Wolff.

„Pokud jde o Albona, jak jsem řekl včera, je to jezdec, který si zaslouží své místo ve formuli 1,“ uvedl Toto Wolff. „Je ale obtížné mít stoprocentního jezdce Red Bullu v autě s pohonnou jednotkou Mercedes.“

„Budu s ním rád spolupracovat, pokud ho uvolní ze smlouvy s Red Bullem.“

Mercedes chce do svého zákaznického týmu umístit také úřadujícího mistra světa formule E Nycka de Vriese.

„Nycka de Vriese samozřejmě podporujeme a jedná s Williamsem o tom, aby tam získal místo,“ řekl Wolff.

Šéf Red Bullu Christian Horner naznačil, že jsou připraveni uvolnit Albona, aby mu zajistili místo na startovním roštu pro příští rok.

„Chceme ho vidět závodit, takže mu vyjdeme vstříc, jak jen to půjde, abychom mu zajistili, že se příští rok vrátí do závodní sedačky,“ řekl Horner.

„Vždy se najdou nějaké překážky, ale je to kluk, který si zaslouží dostat příští rok příležitost ve formuli 1, a my uděláme všechno pro to, abychom se mu pokusili pomoci toho dosáhnout.“