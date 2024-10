Jezdec jako Lewis k nám nepřichází na dovolenou, říká Vasseur

„Ano, nebylo tak těžké přesvědčit Lewise. Vzpomínám si, že v roce 2004, kdy jsme spolupracovali (v evropském šampionátu F3), byl vázán na McLaren-Mercedes, ale on už měl v hlavě, že dříve nebo později půjde do Ferrari.“

„Mluvili jsme o tom už před nějakou dobou, vždy měl toto přání v hlavě, ale samozřejmě je to jezdec, který chce mít záruky, pokud jde o výkon, pro něj je tento aspekt vždy na prvním místě,“ řekl Vasseur na akci Festival dello Sport, kterou v Trentu pořádala Gazzetta dello Sport.

„Pokud se rozhodl přijít do Ferrari, pak mi to potvrzuje, že můžeme mít správný vůz. A to je také konečný cíl.“

„Jezdec jako Lewis k nám nepřichází na dovolenou. Věřím, že jsme z hlediska výkonnosti na správném místě. Potřebujeme udělat krok vpřed a mohu říci, že jsme našemu dalšímu projektu věnovali hodně prostředků.“

Kromě Hamiltona spolupracoval s Vassuerem v juniorských sériích také Charles Leclerc.

„Fred a já máme dvě různá data našeho prvního setkání, ale určitě jsem byl velmi mladý,“ řekl Leclerc.

„Známe se už mnoho let, a to přirozeně vytváří zvláštní vztah. Někdy si rozumíme jen pohledem. Když udělám chybu a vidím, že se mnou chce Fred mluvit, podívám se na něj a řeknu: ‚Frede, vím, co chceš říct‘. A on se pak usměje a odejde, protože ví, že jsem ho pochopil.“

Na Vasseurovi oceňuje především jeho upřímnost. Leclerc říká, že mu vždy řekl, když udělal chybu. „Ale když jsem přišel do Ferrari, trochu se to změnilo. Možná proto, že se stanete slavnějším a spousta lidí se začne trochu stydět.“

„Je těžší získat autentický, nefiltrovaný komentář. Na druhou stranu Fred za mnou přijde a řekne mi do očí, co si myslí. A tento aspekt je ve formuli 1 velmi důležitý,“ říká Leclerc. „Nejsme dokonalí a děláme chyby. Ale nejdůležitější je učit se a růst každý den.“

Leclerc si nemyslí, že příchod Hamiltona na jeho vztahu s Vasseurem něco změní.

„Fred není moje přítelkyně! Máme se rádi, vážíme si jeden druhého, ale žárlivost neexistuje.“

„Vždy jsem věděl o jednáních mezi Lewisem a Ferrari, věděl jsem, že tato možnost existuje, vše bylo velmi transparentní a já jsem byl první, kdo řekl, že mít týmového kolegu takových kvalit by pro mě bylo motivující.“