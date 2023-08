Jezdec F2 Vesti se sveze v prvním tréninku před GP Mexika. Šanci mu dá Mercedes

Člen juniorského programu Mercedesu Frederik Vesti dostane příležitost v rámci programu říjnové GP Mexika.

Frederik Vesti se v říjnu sveze v rámci programu GP Mexika. V prvním tréninku mu dá příležitost Mercedes, jehož juniorského programu je členem. Informovala o tom dánská TV 2 Sport.

Pro 21letého Dána, jehož kariéru Mercedes podporuje od roku 2021, to bude druhá zkušenost s aktuálním vozem F1. Tu první prožil vloni během testů v Abú Zabí.

Jak uvedla TV 2 Sport, Vesti by měl v Mexiku ve voze německé stáje pro první trénink vystřídat George Russella. Mercedes by si tím měl splnit povinnost, kterou mají všechny týmy F1 – posadit do alespoň jednoho volného tréninku během sezony nezkušeného pilota.

V rámci juniorky Mercedesu je Frederik Vesti jedním z nejvýše postavených jezdců. V letošní sezoně hájí ve formuli 2 barvy italské stáje Prema Racing a po dvaceti odjetých jízdách mu náleží druhá pozice v šampionátu. Na lídra F2, kterým je Théo Pourchaire, ztrácí 12 bodů.