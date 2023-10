Jezdec dne Norris si v Mexiku polepšil o dvanáct pozic

Lando Norris z McLarenu odčinil nepovedenou kvalifikaci a ve Velké ceně Mexika formule 1 po startu ze sedmnáctého místa dojel pátý.

Brit vypadl v sobotu už v první části kvalifikace, když se mu nepovedl ani jeden z měřených pokusů.

Do závodu vyrazil s alternativní strategií na měkké sadě pneumatik. Před přerušením závodu kvůli nehodě Kevina Magnussena se Norris dostal na bodované desáté místo.

„Je to velmi výjimečné. Nebylo to z 20. na 10. místo, bylo to z čtrnáctého na páté. Bylo to proti Georgovi (Russellovi), Alexovi (Albonovi), Oscarovi (Piastrimu) a Danielovi (Ricciardovi). Bylo to proti rychlým a chytrým klukům,“ řekl Norris.

„Ale odjel jsem to velmi dobře, udělal jsem dobrá předjetí, dostal jsem je do nepříjemných pozic a všechny se mi je podařilo předjet velmi rychle, což mi umožnilo dojet na pátém místě.

„Hlavní pro mě bylo vyhnout se problémům a vyplatilo se to. Takové závodění si užívám a přál bych si, abych byl o něco výš. Myslím, že jsme mohli bojovat o nějaké poháry.“

Při restartu po přerušení závodu ve snaze zabránit nehodě se propadl na 15. pozici, než se začal opět posouvat pořadím zpět až na konečné páté místo. Za svůj výkon byl fanoušky zvolen Jezdcem dne.

„Restart byl těžký, neprovedli jsme ho dobře. Můj první start byl dobrý, druhý už tolik ne. Myslím, že jsme se až příliš potýkali s teplotami pohonné jednotky, takže jsem pro restart neměl pneumatiky a další věci ve správném okně,“ popsal Norris.

„Trochu jsem za to zaplatil. Následně jsem se musel vyhnout některým incidentům a na rovince se hodně stáhnout. Zůstal jsem ale v klidu a měl pneumatiky ve správném okně. Užil jsem si to, nečekal jsem, že se vrátím na páté místo.“

Piastri osmý

Norris přitom porazil i týmového kolegu Oscara Piastriho, který po startu ze sedmého místa dojel na osmé pozici.