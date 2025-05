Jezdcům Williamsu se dvouzastávkový experiment nezamlouval. Promiňte, že jste to museli sledovat, vzkazuje Albon

Řada týmů pro závod zvolila taktiku, ve které jeden z jezdců pomalejší jízdou na úzké městské trati zdržoval soupeře, zatímco jeho týmový kolega zamířil do boxů. Piloty Williamsu takto brzdil Liam Lawson, díky čemuž se dopředu posunul jeho týmový kolega z Racing Bulls Isack Hadjar.

Později tuto taktiku aplikoval i Williams, kdy Alexander Albon zpomalil, aby zdržel soupeře, čímž pomohl Carlosovi Sainzovi posunout se vpřed a získat pro Williams další dvojité bodované umístění.

„Je to rozhodně něco, co se mi nelíbí a nerad to vidím. Bohužel, Lawson nám to udělal jako první, což jsme nečekali. Zpanikařili jsme a jediné řešení, které jsme mohli udělat, bylo udělat to samé druhým,“ řekl pro Sky Sports F1 Sainz.

„Jsem zklamaný ze závodu a z celého víkendu. Ukazuje to, že změna na dvě zastávky v Monaku nic neznamená a všichni budou dělat to, co dnes. Stále budou svou jízdou manipulovat konečným výsledkem. Buď přijdeme s řešením, kdy nebudete schopni manipulovat závodní rychlostí jako dnes, nebo to tak bude vždy.

„Nevím, jak to bylo vpředu, ale ve středu pole se to obrátilo proti nám. Jsem rád, že se všichni snaží něco udělat. Zkusili jsme to, ale u mě to nefungovalo. Není to způsob, jakým chci závodit v Monaku,“ řekl v cíli desátý Sainz.

Albon: Vím, že jsme tím rozzlobili pár jezdců za námi

Nadšený z experimentu nebyl ani Alexander Albon, který stejně jako Sainz bodoval ve čtvrtém letošním závodě za sebou.

„Vím, že jsme pro všechny předvedli špatné představení a vím, že jsme rozzlobili pár jezdců za námi,“ řekl pro Sky Sports F1 devátý Albon.

„Je to o využití trati a o velikosti vozu. Ty dvě zastávky nás jen donutily nejet do boxů jednou, ale dvakrát. Omlouvám se všem, kteří to sledovali, protože to nebylo moc dobré. Nechtěli jsme to udělat a ani jsme to neplánovali.“