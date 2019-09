Jezdcům Toro Rosso domácí závod štěstí nepřinesl

Daniil Kvjat cíl závodu neviděl. V jeho vozu došlo k úniku oleje. Honda nyní prověřuje, kde přesně.

„Před mým odstoupením jsme bojovali s Red Bullem, takže to bylo úžasné,“ řekl Kvjat. „Ve hře byly dobré body. Bohužel takový je náš sport a někdy můžete udělat skvělou práci, ale něco v autě se pokazí a musíte zastavit. Jezdil jsem stejné časy jako ti okolo a byl na čerstvějších pneumatikách, takže jsem si byl jistý, že dokážu dojet v první desítce.“

„Je to velká škoda nechat si ujít cenné body, ale v poslední době jsme měli několik silných nedělí, takže víme, že můžeme bojovat o dobré výsledky.“

Pierre Gasly nasazoval nové komponenty, startoval z konce pole a poté ho ovlivnily hodiny Vettela a Strolla. Do cíle dojel na 11. místě. Gasly uvedl, že už předem kvůli nižší startovní pozici očekával těžký závod.

„Byl to docela rušný den. Měli jsme opravdu dobrý start. Po prvních kolech jsem byl na 13. místě. Věci vypadaly celkem dobře, dokud Stroll nevyjel z tratě a znovu se nevrátil, když jsem přijížděl. Musel jsem se mu vyhnout tím, že jsem šel do štěrku a ztratil dvě pozice a spoustu času. Na konci závodu nám to chybělo, protože jsme skončili pouhé tři sekundy od deváté pozice.“

