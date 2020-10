Jezdcům se nelíbí udělování trestných bodů za banální prohřešky

Lewis Hamilton se nedávno dostal na 10 ze 12 trestných bodů. Sportovní komisaři si to ale nakonec rozmysleli a za špatné místo pro cvičný start mu trestné body neudělili.

Několik jezdců kritizuje, že jsou trestné body udělovány i za drobné incidenty.

„Získal jsem body za blokování v kvalifikaci v Bahrajnu na začátku sezóny 2018,“ řekl Romain Grosjean, kterého cituje RaceFans. Jezdec Haasu tvrdí, že nevěděl, že je za ním vůz. „Není to tak, že jsem to udělal úmyslně. Za tohle dostanete bod.“

„Když jste blízko 12, dáváte si pozor na všechno. Zablokujete někoho v kvalifikaci, nebo dokonce jedete příliš rychle v boxové uličce, nebo ignorujete, aniž byste chtěli ignorovat, žlutou vlajkou, to jsou dva body. Vysoko se dostanete velmi rychle. Může také dojít ke kolizi v závodě.

Ano, když máte hodně bodů, dáváte si pozor. A není úplně stejné jezdit pod tímto tlakem.“

Daniil Kvjat řekl „bylo velmi nepříjemné“ dosáhnout 10 bodů, což se mu podařilo v roce 2017. Poté byl v týmu nahrazen, a tak si mohl na odečtení bodů počkat.

„Byl jsem jedno malé porušení od zákazu startu v závodě,“ vzpomíná Kvjat. „Upřímně řečeno jsem se tehdy necítil skvěle.“

„Myslím, že některé z těchto bodů jsou odůvodnitelné. Při nebezpečné jízdě vystavujete ostatní jezdce riziku. Ale některé další nejsou odůvodnitelné, takže si upřímně myslím, že tento systém musí být přezkoumán.“

„Pokud získáte trestné body protože způsobíte nebezpečnou kolizi, nebo uděláte velmi nebezpečný manévr a je to evidentně něčí chyba, pak je to oprávněné. Ale u porušení modré vlajky a podobných nesmyslů si nemyslím, že opravdu potřebujete dostat body. Tohle není parkoviště. Musíme být schopni neustále tlačit na hranici možností.“

„Existují určitá pravidla, kdy jezdec dostává trestné body, i když by neměl,“ řekl Lando Norris.

„Mělo by to být jen za věci, které jsou skutečně nebezpečné pro lidi nebo způsobují vážné nehody nebo věci, které mají skutečně něco společného s bezpečností. Nemělo by to být za věci, které můžete udělat každou chvíli.“

Jezdci už probírali záležitost na setkání jezdců s ředitelem závodu Michaelem Masim.

„Myslím si, že to bylo trochu vyjasněno, ale uvidíme v budoucnu,“ pokračuje Norris.

Michael Masi odmítl věc blíže komentovat. „Diskuse, které jsou na briefingu jezdců, jsou mezi jezdci a mnou a manažery týmů. V tomto prostředí budeme i nadále vést jakékoliv diskuse, dobré, špatné nebo jiné. Pro mě existuje právě tohle prostředí a nebudu to komentovat.“