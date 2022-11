Jezdcům se nelíbí množství fanoušků v paddocku a jejich chování

Zvyšující se popularita formule 1 po celém světě v posledních letech s sebou přináší problémy také v paddocku, shoduje se řada pilotů.

Formule 1 byla v minulosti často kritizována za to, že fanoušci se nemohou dostat tak blízko svým jezdeckým idolům jako v dalších závodních sériích. Například v amerických šampionátech IndyCar a NASCAR se fanoušci mohou dostat do těsné blízkosti jezdců.

Za dob, kdy F1 vládl Bernie Ecclestone, byl paddock téměř až zapovězeným místem pro běžné fanoušky. Do boxů se dostali jen prominentní hosté a celebrity.

S příchodem Liberty Media se situace změnila, do paddocku se nyní mohou dostat i fanoušci. Samotní piloti si nicméně začínají stěžovat na chování příznivců.

„Tento rok je hektičtější. Mám rád tu atmosféru, myslím, že by tu měla být zábava,“ řekl Daniel Ricciardo při posledním podniku v Mexiku.

„Ale měly by existovat i hranice. Je to privilegium a také byste měli jednat s určitou vyspělostí a respektem. Letos tomu tak ne vždy bylo. Lidé ztrácejí rozum.

„Měli by mít alespoň nějaké pokyny jako 'toto jsou pravidla uvnitř paddocku'. Abych pravdu řekl, nechci ochranku, nechci procházet v hloučku a jen se prodírat lidmi. Chci mít možnost se vyfotit a rozdávat podpisy.

„Myslím, že pokud všichni jen řeknou 'prosím, děkuji' a prokážou trochu respektu, pak jim na oplátku samozřejmě rádi vyhovíme.

„Příliš často se přistihnu, jak na lidi křičím za to, že neřekli prosím nebo děkuji. Prostě přiběhnou, neřeknou ani slovo, udělají, co musí, a pak jdou. Pak se cítíte trochu 'využití'. Myslím, že pokud nastavíme nějaké pokyny, možná to pomůže, v tuto chvíli ale žádné nejsou,“ pokračuje Australan.

„Pokud o tom budou mít nějaké povědomí, možná budou víc v pohodě. Myslím, že dospělí lidé by se měli chovat dospěle,“ dodává Charles Leclerc z Ferrari.

„V paddocku je spousta lidí a je to dobře, protože to ukazuje, jaký je tu zájem o F1. Tady (v Mexiku) to vždy bylo šílené, ale letos obzvlášť. Možná bychom měli vymyslet něco, co by nám trochu usnadnilo pohyb v paddocku.“

Jeho týmový kolega Carlos Sainz dodává. „Miluji, když mám kolem sebe fanoušky. Libí se mi, když nás všichni kolem nás povzbuzují, obzvlášť proto, že jsem Španěl, máme jakýsi zvláštní vztah. Všechny jen prosím, aby zůstali v klidu, že jsme v paddocku, aby se netlačili nebo příliš nekřičeli.“

Pierre Gasly si o víkendu v Mexiku postěžoval poté, co zjistil, že jeho tašku s osobními věcmi několikrát otevřeli zvídaví fanoušci, a vyzval je, aby projevili vůči jezdcům více respektu.

Do problémů s fanoušky se ale nedostali jen piloti, svůj postřeh řekl i šéf Mercedesu Toto Wolff.

„Pro nás je to denní chleba, je složitější dostat se do garáže nebo použít skútr. Skáčou před skútry, takovou zkušenost jsem předtím nezažil,“ řekl Wolff.

„Musíme být ale vděční a rádi, že máme tak velkou sledovanost. Pamatuji si doby před pár lety, kdy se o paddock nikdo nezajímal.

„Tady (v Mexiku) se setkáváme s velkým nadšením, vášní a emocemi. Nevýhodou jsou lidé, kteří se snaží dostat trochu blíže, než byste chtěli.“